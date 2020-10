Tatăl lui Hakan Şukur riscă 15 ani de închisoare. Este acuzat de apartenenţă la o grupare teroristă

Selmet Șükür nu a participat la ședința de la Înalta Curte Penală din Sakarya, dar avocații acestuia au fost prezenți. Procurorul a declarat că inculpatul a săvârșit infracțiunea de ajutorare a organizaţiei lui Fethullah Gulen și a cerut ca tatăl fostului fotbalist să fie condamnat la 15 ani închisoare pentru "sprijinirea unei organizații teroriste armate".

Avocații lui Selmet Şukur au declarat că nu sunt de acord cu cererea procurorilor și au cerut timp pentru a-și pregăti apărarea pe fond. Instanța a amânat ședința la 15 decembrie.

Selmet Şukur a fost arestat la 12 august 2016 și a fost eliberat la 25 noiembrie 2016 cu condiția unui arest la domiciliu și a interdicției de a pleca în străinătate.

Hakan Şukur, la un pas de închisoare pentru că l-a insultat pe Erdogan

Hakan Șukur s-a mutat în SUA, unde este nevoit să muncească pentru a-și întreține familia, în urma conflictului cu președintele turc Recep Erdogan. Fost atacant al naționalei Turciei, cel mai bun atacant al Supeligii Turce (249 de goluri), și coleg la Galatasaray cu Gheorghe Hagi și Gică Popescu în echipa care a câștigat în anul 2000 Cupa UEFA (Europa League), Hakan Șukur a intrat în anul 2015 într-un conflict cu președintele Turciei, Erdogan, care i-a schimbat profund viața.

"Erdogan mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul la libertate, nu m-a lăsat să mă exprim, nu mi-a dat dreptul să muncesc. Am câteva apartamente în Turcia, dar nu pot să le închiriez. Toți chiriașii care au încercat să stea acolo s-au trezit cu amenințări. Și eu am fost păzit pentru o perioadă după ce m-am mutat aici, am avut sprijinul autorităților. Am ajuns la fundul sacului, trebuie să muncesc în fiecare zi. Eu iubesc Turcia, dar sunt inamicul politicii eronate", a spus Hakan Șukur.

Pentru că banii pe care reușise să-i ia cu el s-au terminat, fostul mare atacant este nevoit acum să lucreze într-o cafenea-patiserie, iar în timpul liber este și șofer pe Uber.