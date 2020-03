Tatăl surorilor Luciu, Nicoleta şi Iuliana, primele declaraţii după ce s-a aflat că este grav bolnav: "Am rămas singur ca un câine"

Dependența de alcool i-a produs lui Ion Luciu tot felul de probleme de sănătate, medicii i-au spus că are hipertensiune, hepatită toxică, ciroză, neuropatie perifeică alcoolică și varice hidrostatice. După ce s-a aflat că orice criză i-ar putea fi fatală, lucrurile s-au mai calmat puțin pentru Ion Luciu.

„Sunt mai bine acum, m-am mai pus pe picioare. Nu vreau să zic nimic mai mult ca să nu supăr fetele. Sunt sănătos, mulțumesc de interes”, a declarat Ion Luciu, conform impact.ro.

Citeşte şi: Nicoleta Luciu s-a confesat. Cine a bătut-o pe vedetă şi de ce a tăcut până acum

Ion Luciu locuiește acum în comuna Ștefan cel Mare, pe lângă Capitală şi se pare că nu și-a mai văzut cei patru nepoți de ani de zile. „E foarte greu că te înstrăinezi din cauza distanţei, a timpului”, spunea Ion Luciu, în 2018. „Nu mi-am dorit să fie aşa, să trăiesc eu pe aici, nevasta pe dincolo. Să fiu departe de copii, de nepoţi. Ce pot să mai zic, am rămas singur ca un câine", a mai spus el.

Nicoleta Luciu a slăbit în urma unui regim alimentar

Chiar dacă în urmă cu un an pierduse lupta cu kilogramele, acum arată din nou foarte bine, a mai slăbit, iar imaginea de ”casnică” nu mai este de actualitate.

Citeşte şi: Vedete care au pătimit din cauza silicoanelor

„Fetelor, ce faceţi? Cum merge treaba cu salatele? La mine merge brici, brici, brici! În şase zile am dat jos trei kilograme. Suntem în a doua săptămână de dieta cu salate. Parctic, în a douăsprezecea zi. Eu după 11 zile am slăbit trei kilograme şi 800 grame. Două zile am rămas la aceeaşi greutate. Se pare că salata de fructe nu este ok în dietă. Eventual să facem numai mere, fără mango. Am poftă de costiţă la cuptor. Am oprit două dintre ele şi mănânc cu multă salată. Deci, după cum observaţi, la salată poţi să adaugi ce vrei”, a spus Nicoleta Luciu pe Instagram, în urmă cu câteva luni.

Vedeta a încurajat pe toată lumea să aibă un stil de viață sănătos și să țină un regim alimentar corespunzător nevoilor fiecăruia.

„Fetelor, mi-a venit o super idee. Haideţi să începem o super dietă. Până la vară să fim foarte frumoase şi să arătăm bine în costum de baie. Ingredientul minune va fi salata. Eu propun aşa: facem salată de trei ori pe zi, în care adăugăm fiecare ce-şi doreşte: salată cu brânză, măncăm salată cu ouă, apoi salată cu carne, apoi salată cu alune”, spunea ea.

Citeşte şi: Nicoleta Luciu s-a operat în mare secret. Intervenţia a durat 4 ore