Reacţia clinicii stomatologice după moartea copilului de 4 ani: "Ne dorim mai mult decât oricine să înţelegem ce s-a întamplat"

Clinica stomatologică Teddy Care, unde a fost făcută anestezia generală băieţelului de 4 ani şi 6 luni din Piteşti, care a decedat miercuri seara la Spitalul "Grgore Alexandrescu", a reacţionat joi pe pagina de Facebook, unde a postat următorul mesaj:

"Stim ca toata lumea asteapta o reactie de la noi si, mai mult decat orice, ne dorim sa intelegeti ca ne este la fel de greu ca fiecaruia dintre dvs. sa intelegem si sa acceptam ceea ce s-a intamplat in clinica noastra. O clinica in care sunt tratati si copiii nostri, ai colegilor, prietenilor si cunostintelor noastre.

Inainte de toate, suntem oameni si parinti - de aceea ceea ce s-a intamplat in casa noastra este atat de dureros, de greu de acceptat, atat de greu de trait si de inteles. In aceste momente, gandurile si inimile noastre sunt insa alaturi de parinti, nu facem decat sa ne rugam sa aiba putere si liniste.

Ne dorim mai mult decat oricine sa intelegem ce s-a intamplat, asteptam rezultatul investigatiilor si anchetelor in curs, speram din tot sufletul ca vor aduce raspunsurile pe care toata lumea le asteapta si ca nu vor lasa loc de alte interpretari. Caci, din pacate, pana in acest moment, dezinformarea, speculatiile si goana dupa senzational s-au dovedit o data in plus mai importante decat cautarea adevarului.

Inca o data va rugam sa aveti toata increderea ca, in momentul in care vom avea toate datele, vom fi primii care vom dori sa le facem publice. Pana atunci, ne dorim sa respectam durerea parintilor, alaturi de care suntem cu tot sufletul nostru".

Reamintim că Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a închis miercuri Clinica stomatologică Teddy Care din Pitești. Decizia a fost luată după ce micuțul anesteziat în acest cabinet a murit. ”Având în vedere riscul major care s-a generat, copilul a murit, și având în vedere severitatea efectului din cauza expunerii la acest risc, am decis suspendarea activității clinicii Teddy Care până la intrarea în legalitate, până la încheierea contractului cu medicul anestezist și până la schimbarea certificatului de înregistrare la Colegiul Medicilor, pentru că au și funcție de ATI care trebuie să fie exclusă din obiectul de activitate”, a declarat inspectorul DSP Argeș.

Reamintim că micuțul în vârstă de 4 ani și 6 luni din Pitești care a intrat în comă după o anestezie generală făcută la Clinica Teddy Care din Pitești a murit aseară la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din București. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș, a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. ”Referitor la cazul copilului transportat la spital în urma unei proceduri medicale stomatologice, având în vedere modificarea situației juridice, urmează a fi schimbată încadrarea juridică în cauză, noua încadrare fiind aceea de ucidere din culpă. Totodată, precizam că încă de zilele trecute au fost luate toate măsurile pentru conservarea tuturor mijloacelor de probă, iar la momentul de față se așteaptă concluzii de natura tehnică, care vor fi trase în urma verificărilor Direcției de Sănătate Publică. Cercetările continuă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești”, transmite Poliția Argeș.