Teo Trandafir, mărturii despre kilogramele în plus: "Eram grasa poporului român. Colegii de breaslă făceau mişto de mine"

Teo Trandafir, în vârstă de 52 de ani, este cunoscută pentru lupta pe care a dus-o cu kilogramele în plus. În urmă cu aproxijmativ 6 ani, vedeta şi-a făcut o operaţie de micşorare a stomacului, reuşind să obţină silueta pe care şi-o dorea.

Aceasta a mărturisit că perioada adolescenţei a fost una perfect normală şi nu s-a confruntat cu un surplus de kilograme. Pentru Teo Trandafir lucrurile au început să se schimbe în jurul vârstei de 21 de ani.

"Undeva la 21 de ani am început să mă îngraş. Pentru început au fost 25 de kilograme, din ianuarie până în septembrie. Mi-am dat seama că nu mă pot opri. Nu era din cauza mâncatului şi asta mă speria. Cred că totul a avut o componentă hormonală. În momentul în care s-au schimbat anumite lucruri, şi am devenit femeie, brusc am început să o iau razna şi asta fără a modifica dozele de mâncare. Am stat şi m-am gândit în toate felurile. Nu mâncam mai mult decât altă dată, nu mâncăm la alte ore. Am continuat să mă îngraş, am ajuns la un moment dat la 140 de kilograme. Dar viaţa mi-a dat şansa exact atunci să fiu aleasă pentru asta", a povestit Teo.

Deşi era una dintre cele mai populare şi mai îndrăgite persoane publice din România, aspectul său fizic nu se încadra în canoanele stricte de frumuseţe. Cu toate acestea, aspectul său a făcut-o să câştige şi mai mult aprecierea oamenilor.

"Multe dintre telespectatoarele noastre de atunci s-au identificat cu mine. Eram Grasa poporului român. Şi am avut norocul să fiu oarecum atipică şi extrem de familiară celor care mă urmăreau", a adăugat Teo.