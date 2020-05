Teodora Măceşeanu, mama Alexandrei: "Copiii noştri sunt vii, dar ei îi vor îngropaţi de vii"

Gheorghe Dincă a negat faptele pentru care este acuzat. Acesta susține că fetele i-au fost luate din casă. Dincă cere ca anchetă să fie reluată, deoarece acesta susține că a fost păcălit de anchetatori.

"Un moment foarte dificil si foarte greu.

Dinca a spus ca este nevinovat, ca el a fost fortat si amenintat sa declare ce a declarat, ca nu asta e adevarul si ca a fost amenintat cu moartea sa spuna ce a spus.

A fost un pic diferit fata de data trecuta, cu vocea mai tremuranda, cum ca i-ar fi parut rau. Dar pe Dinca nu poti sa-l crezi, dupa ce si-a schimbat declaratiile de atatea ori.

Eu sper ca doamna judecator sa-şi faca datoria, sa retrimita dosarul, sa se administreze probe, sa putem sa aflam si noi adevarul. Pentru ca el nu-si asuma si politia nu a facut nimic. Copiii nostri sunt vii, dar ei ii vor ingropati de vii, cum se zice.

Speranta noastra e sa o vedem intrand pe poarta. Cu asta ma culc in gand si speranta asta nu mi-o ia nimeni, nu-mi va disparea. Asta e singurul adevar, ca intr-o zi ea va aparea.

Incercam sa fim o familie normala, ca o avem pe cea mica si nu vrem sa simta lipsa surorii ei, dar ce e in sufletul nostru nimeni nu stie.

Nu simtim niciun sprijin din partea statului acum. Daca doamna judecator va intoarce dosarul, vom simti, dar acum nu. Dar am cea mai mare incredere in doamna judecator ca va tine cont, fiind si ea mama, probabil va intelege.

Noi am fi preferat sa se judece in alta parte, avand in vedere ca aici e toata cloaca de mafioti si politisti care au stat ca nesimtitii la poarta lui Dinca. Fata aia a cerut sa ii fie salvata viata si ei absolut nimic nu au facut.

Atata timp cat astepta sa fie repusi in functii, altii au iesit la pensie, in timp ce copilul meu cine stie pe unde este. Asta nu se va termina niciodata", a spus Teodora Măceşeanu, mama Alexandrei.