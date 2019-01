Teodorovici arată unde se duce cei mai mulţi bani din buget

"Sănătatea şi Educaţia vor fi nu neapărat favorite, dar sunt sectoarele către care decizia noastră politică a fost să alocăm o foarte mare parte din resursele financiare ale bugetului. Categoric va fi 2% pentru Apărare, s-a promis, se respectă acest nivel şi desigur partea de investiţii în zona publică, sprijin pentru economie, diferite scheme de ajutor de stat foarte interesante şi atractive", a declarat Teodorovici, la Parlament.



Întrebat de ce au fost atât de multe variante ale proiectului de buget, Eugen Teodorovici a precizat: "Pentru că dorinţa noastră este ca marea parte a banilor disponibili să fie duşi către zonele importante din economia noastră şi o să vedeţi în propunerea de buget zone ca Sănătate, Educaţie, partea din investiţii. Am spus cu toţii de foarte mult timp şi o să vedeţi că diferenţa dintre anul trecut şi în acest an pe diferite sectoare din economie va fi una foarte mare, substanţială".



Potrivit acestuia, întârzierea adoptării bugetului pe 2019 "nu afectează absolut deloc".



"Acest lucru nu afectează absolut deloc pentru că, ştiţi foarte bine, este legal cadrul legislativ care permite desfăşurarea activităţii la orice nivel pe baza bugetului din anul respectiv chiar dacă în anul curent nu s-a aprobat bugetul. Nu este niciun fel de dificultate. Discuţiile au fost destul de largi cu toţi actorii, Parlamentul a fost în vacanţă, s-au întors, am avut discuţii", a arătat Teodorovici.



Întrebat dacă sunt tăieri de la bugetul Administraţiei Prezidenţiale, Teodorovici a spus că sunt propunerile convenite în discuţiile avute cu structurile implicate.



"Ceea ce pot să vă spun este că este foarte important în noul context, începând cu acest an, sunt două aspecte importante: în primul rând modul în care se fac deschiderile de către minister. Aici legea prevede deja că ministrul de Finanţe efectiv face o analiză de la caz la caz şi aprobă sau nu deschiderea, angajamentele şi partea de credite bugetare, ceea ce este un lucru foarte important. Va fi o presiune foarte mare pe Ministerul de Finanţe, categoric, din punctul de vedere al volumului de muncă, dar este o abordare logică, ce ne dă nouă siguranţa, ca Minister de Finanţe, că banii vor fi cheltuiţi aşa cum trebuie, în timpul asumat de fiecare minister în parte şi fără a avea surprize în a doua parte a anului vizavi de cheltuieli excesive sau investiţii nerealizate", a adăugat ministrul.



În legătură cu restituirea taxei auto, Teodorovici a spus că în proiectul de buget sunt prevăzute sumele necesare pentru rambursare.



"Situaţia este cea pe care o ştiţi. La 31 august anul trecut a fost data limită de depunere a solicitărilor de rambursare a acestor sume, noi am prins în bugetul pe acest an suma pentru a putea să rambursăm acestor persoane toţi banii, cu sau fără solicitarea Comisiei Europene, noi asta aveam în plan, să alocăm sumele şi să le distribuim către cei care merită acest lucru să primească banii înapoi", a menţionat ministrul Teodorovici.



Întrebat dacă cheltuielile de personal vor fi reduse în bugetul pe 2019, acesta a afirmat: "Şi anul trecut am tot declarat şi alţi colegi la nivelul Guvernului, coaliţiei au spus acelaşi lucru: administraţia trebuie să fie, ca şi principiu, una suplă, eficientă, trebuie să lucreze în folosul cetăţeanului, nu să blocheze. Trebuie să fie cât de suplă trebuie".



Totodată, el a arătat că lucrează foarte bine cu Darius Vâlcov, consilierul premierului. "Eu am lucrat cu Darius Vâlcov foarte bine în anii în care dânsul era la Finanţe, eu eram la Fonduri Europene, am lucrat foarte bine de atunci până în prezent. Are o experienţă pe care nimeni nu poate să i-o conteste, lucrez foarte bine cu Darius Vâlcov şi nu am de ce să nu colaborez cu dânsul, suntem oameni de finanţe amândoi, este normal să ţinem cont unul de ideea celuilalt. Aşa ies lucrurile bune, prin dialog. (...) Pentru mine contează foarte mult ca românii să beneficieze de efectele pozitive ale unei idei. De unde vine ideea, chiar nu mă interesează", a explicat Teodorovici.