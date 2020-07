Bătaie între interlopii din Chiajna. Alina Pană: Să mi se ofere protecţie, că îi cunosc. Spun tot ce ştiu despre toţi VIDEO

La Chiajna, bandele interlope sunt folosite în stradă pentru lupta politică. Clanurile Pană şi Iordan îl sustin pe primarul Mircea Minea pentru un nou mandat. De cealaltă parte, Clanul Raiciu nu îl mai mai sustine pe actualul edil. Răfuiala politică s-a lăsat cu sânge, săbii si pistoale

"Vă rog sa ma ajutati, ca ancheta s-a oprit si faptele sunt pentru tulburarea linistii. Vor sa musamalizeze. Fratele meu e impuscat in cap si ei sunt pentru tulburarea linistii. Cum este posibi?l Primim amenintari ca vom fi omorati si impuscati. Sa faceti ceva, nu sunt incadrati corespunzător si ne ameninta, ne e teama sa vorbim. Ei se lupta intre viata si moarte nu sunt operati, nu au primit ingrijiri medicale, voiau sa-l dea afara, nu vor sa existe dovezi sa nu fie zile de spitalizare. Fratele meu are ambele maini rupte, a fost impuscat si taiat, a fost taiat cu sabia, cum sa spuna ca nu i-a pus viata in pericol?

Raiciu care a tras, Bogdan Luca, fratii Titera, Adrian, Bebe sunt multi, au putere au bani, va rog sa faceti ceva in aceasta privinta.

Raiciu a fost condamnat pt tentativa de crima, persoana aia a murit. Am citit ca a fost implicat si in furturi de arme si nu este inchis si au trecut 4 zile. Sa mi se ofere protectie, ca îi cunsoc. Acum 9 ani am fugit din tara, acum nu mai fug, daca ma impuscati tot spun ce stiu, spun tot ce stiu despre toti ", a spus Alina Pană, sora unuia dintre răniţi, potrivit România TV.

"Sunt copiii unor persoane bogate, au crescut criminali, niste monstri. Nu este posibil asa ceva. Copilul meu nu trebuie sa moara, nu are nicio vina. Mi-au atacat copilul, au tras in el, are impuscatura in cap. Prima infomaţie de la spital e că e impuscat in cap. Ne ameninta cu moartea, stau noaptea pe hol cu telefonul in mana şi mi-e teamă ca intra peste noi", a spus Ioana Pană, mama unuia dintre răniţi.

Sotia unuia dintre agresori, care este căutat acum de Politie, spune la rândul ei că interlopii rivali i-au terorizat familia.

"Sotul meu va veni si va plati, daca va fi gasit vinovat. Am personae care au venit la mine acasa si au zis ca il vor decapita, asta a fost mesajul. Cu o zi inainte de incident, la noi la poarta au venit şi l-au fugarit cu cutitul", a spus soţia lui Costel Raiciu.

Doi oameni sunt în stare gravă la Spital după atacul sângeros de la Chiajna. Până la această oră, Politia nu a prins nici măcar unul dintre agresori. Unele voci din comună spun că atacatorii ar fi fugit deja din tară.