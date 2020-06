Teroare în SUA. 16 morţi şi cel puţin 30 de răniţi în violenţele de la Chicago VIDEO

În cel mai recent schimb de focuri, o persoană aflată într-un SUV a deschis focul pe stradă, făcând două victime. Potrivit poliției, un bărbat de 39 de ani și unul de 31 de ani au fost împușcați în cap, ambii decedând la fața locului. Detectivii cercetează cazul, dar până în prezent niciun suspect nu a fost arestat.

Violenţele au izbucnit la Chicago vineri după-amiază, când Poliția a răspuns la o alertă ShotSpotter și a găsit un bărbat în vârstă de 31 de ani, întins pe stradă, cu multiple răni la împușcare, decesul fiind constatat la faţa locului. După câteva ore, un bărbat în vârstă de 28 de ani, care se afla în interiorul unei proprietăți, a fost împuşcat de mai multe ori în pipt de o femeie, de asemenea, murind pe loc. Femeia a fost arestată, iar arma crimei a fost recuperată de anchetatori.

Citeşte şi VIOLENŢE SUA. Fiica primarului New York-ului, arestată la protestele din Manhattan

De asemenea, un tânăr de 23 de ani şi altul de 21 au fost împuşcaţi în incidente separate, în timp ce mergeau pe stradă, poliţia fiind apoi apelată pentru incidente similare care au implicat decesul unei femei de 30 de ani şi al unui bărbat de 39 de ani.

În total, e vorba de 16 morţi şi peste 30 de răniţi, anunţă poliţia din Chicago.

Duminică a fost restricţionat accesul în centrul oraşului Chicago, în speranţa de a stopa continuarea haosului, dar actele de distrugere şi vandalism s-au mutat în suburbii. Mai multe magazine au fost devastate şi jefuite.

They tried to arrest a speaker from a protest rally for George Floyd yesterday. Is Chicago boiling up to a riot? pic.twitter.com/rd18sQMI57