Testul genial care îţi spune dacă ai probleme cu inima şi plămânii FOTO

Tine-ti palmele in pozitia literei J, fata in fata, apoi uneste-ti degetele aratatoare exact ca in imagine, scrie girly.ro. Vezi un semn gol sub forma de diamant intre ele? Inseamna ca inima si vasele de sange sunt perfect sanatoase.

Daca nu este niciun spatiu intre unghii, ar putea fi un semn de afectare. Faptul ca degetele devin mai groase, inseamna ca sangele nu are indeajuns de mult oxigen.

Deficienta de oxigen poate fi cauzata de boli de inima, probleme cu plamanii si probleme gastrointestinale.