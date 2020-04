TICHETE SOCIALE dublate, Klaus Iohannis a promulgat legea. Cine poate primi stimulentul şi ce documente sunt necesare

TICHETE SOCIALE GRĂDINIŢĂ. Prin aceasta lege, valoarea tichetului social pentru gradinita creste de la 50 de lei la 100 de lei. "Stimulentele educationale se acorda copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr.277/2010, indiferent daca familia se afla in plata acestui drept sau acesta este suspendat. (...) Stimulentul educational se acorda si copiilor aflati in ingrijirea persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, daca veniturile pe persoana, inclusiv copilul aflat in ingrijire, nu depasesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei.

Stimulentul educational se acorda numai pentru copiii inscrisi intr-o unitate de invatamant prescolar", se arata in lege.

De asemenea, noua lege prevede ca pragul de venit pentru a fi eligibil este 530 de lei pe membru al familiei, pe luna.

Copilul beneficiar poate avea sub varsta de 3 ani, daca urmeaza cursurile invatamantului prescolar, sau poate depasi varsta de 6 ani si continua sa mearga la gradinita ca urmare a recomandarilor specialistilor (copii cu dizabilitati si/sau cu dificultati de invatare).

Pentru a beneficia de stimulentul financiar, parintii care se incadreaza in cerinte trebuie sa depuna la Primarie un dosar care cuprinde:

- cerere-declaratie

- acte privind veniturile si componenta familiei

- documentul de inscriere la gradinita.

Aceste tichete pot fi utilizate numai pentru achizitionarea de produse alimentare, de igiena, de imbracamite si/sau rechizite si sunt destinate stimularii participarii la gradinita a copiilor provenind din familii defavorizate.

Valoarea tichetului social pentru gradinita acordat familiilor defavorizate nu a mai crescut din anul 2015. De asemenea, pragul pentru eligibilitate era stabilit la 284 de lei pe membru al familiei.