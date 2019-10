Articol publicat in: Politica

Titus Corlățean, dezlănţuit la MOŢIUNEA DE CENZURĂ: "Neomarxiști, securiști, vor să taie banii românilor"

Publicat: (acum 48 min) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net Titus Corlățean, senator PSD, a luat apărarea guvernului Dăncilă într-un discurs plin de invective la adresa liderilo opoziției, pe care i-a numit ”Neomarxiști, securiști, oamenii binomului, aroganți”. ”Vreți să tăiați veniturile românilor și să loviți în ceea ce considerați electoratul PSD. Ce normalitate este cea în care voci importante neomarxiste din USR anunță că se impune obligația avortului pentru femei cu venit mediu mic și că vor impune căsătoriile gay”, a spus Corlățean de la tribuna Parlamentului, în huiduielile puternice ale parlamentarilor. VOT dramatic la MOŢIUNEA DE CENZURĂ: Un parlamentar va fi adus cu ambulanţa la Casa Poporului ”Securiști deconsprirați de CNSAS, ca liderul USR de la București, profitori, alături de Petrov, cu un ax central fixat de urmașii lui Brătianu, adoratori ai noilor securiști, împreună cu vajnicii luptători alături de Kovesi. Nu veți deveni niciodată o alternativă toți cei care ați apărat binomul securist SRI-DNA-Kovesi, care ați legitimat abuzurile în justiție. Nu au contat pentru dvs. călcarea în picioare a demnității umane”, a mai spus Corlățean. El i-a atacat și pe UDMR-iști: ”din fotografie nu vor să lipsească nici colegii din UDMR care-și încarcă mereu bateriile când cu unii, când cu alții”. loading...

