Toată lumea îl cunoaşte pe Sorin Bontea, câştigătorul Asia Express, dar puţini ştiu cum arată soţia lui. Sunt căsătoriţi de 31 de ani

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie.

Citeşte şi: CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Povestea de iubire dintre Speak şi Ştefania. Cum s-a cunoscut cuplul care urmează să se căsătorească

Pentru noi au o semnificație aparte. Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere.. Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!

Pe soția mea o iubesc pentru tot ceea ce este ea și pentru tot ceea ce sunt eu când sunt cu ea. Pentru noi o dovadă de iubire e faptul că de 31 de ani suntem împreună. Suntem genul acela de cuplu care crede în familie, în valorile ei și asta, zic eu, e foarte important într-o relație", a declarat Sorin Bontea pentru revista VIVA!.

Ce spune Sorin Bontea despre experienţa Asia Express

Sorin Bontea împreună cu Răzvan Fodor au câştigat Asia Express, sezonul 3, implicit premiul de 30.000 de euro. Chef-ul a vrut de multe ori să renunţe, crezând că nu are ce căuta într-un astfel de show, însă viaţa l-a surprins extrem de plăcut.

Citeşte şi: Sorin Bontea şi Răzvan Fodor, primele declaraţii după ce au câştigat premiul de 30.000 de euro

„Drumul de întoarcere mi s-a părut atâââât de lung, aveam impresia că nu mai ajung. Mi-a fost dor de familie, de cățel, de casa mea, de orice fel de mâncare românească. Soția m-a aștepta cu rață cu varză la cuptor. Simțeam mirosul de când eram prin Istanbul. Când am ajuns acasă am mâncat și am stat în cadă. Știu că pare ciudat, dar o cadă cu apă caldă era Raiul pentru mine.

Vezi altfel lucrurile după o experiență ca Asia Express. Eu mi-am promis că o să renunț la excesele de la cumpăraturi. Aruncăm multă mâncare, luăm mereu mai mult decât avem nevoie, când în lume sunt oameni care trăiesc cu atât de puțin! Asia Express nu e doar un reality-show. Nici pentru noi, nici pentru telespectatori. Asia Express e și o lecție de viață și asta cred că face atât de special acest show!

Am descoperit că la vârsta mea, încă mai duc. Și fizic, și psihic.", a mai povestit Chef Bontea.