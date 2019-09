Top analize medicale de facut la orice varsta

„Cea mai buna modalitate de a reduce stresul este planificarea din timp", sustine medicul Alice Domar, director la Mind/Body Center for Women's Health at Boston. De altfel, expertii recomanda programarea analize medicale de mai jos pentru a preveni unele afectiuni. Cu atat mai mult cu cat in familia ta exista cauzuri de anumite boli, vorbeste cu medicul de familie despre acest subiect iar el iti va recomanda ce este mai bine pentru tine.