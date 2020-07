Tot Facebook-ul râde de Mark Zuckerberg. Miliardarul şi-a pus mască de protecţie, însă prea multă FOTO

Mark Zuckerberg face surf pe o placă acţionată electric, dar ceea ce atrage atenţia este modul în care a ales să se protejeze de soare. În locul costumaţiei obişnuite, el a ales o ţinută pe care nici măcar un amator n-ar încerca-o. Patronul Facebook a ales să se protejeze de soare punându-şi pe faţă un strat consistent de protecţie solară, care a atras imediat atenţia internauţilor.

În mai puţin de două ore postarea a adunat peste 25.000 de cometarii şi share-uri, toată lumea făcând referire la faţa celui de-al şaselea miliardar al lumii.

Mark Zuckerberg surfboards in Hawaii with way too much sunscreen https://t.co/TYcdDmBbZG pic.twitter.com/INyGVPvNY6