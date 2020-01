Tragedia aviatică de la Teheran, pasageri de şapte naţionalităţi pe lista morţilor. Mai mult de o treime sunt canadieni

Majoritatea pasagerilor îmbarcaţi în zborul cu destinaţia Kiev erau iranieni, 82, şi candieni, 63. De asemenea, la bord se mai aflau 11 cetăţeni ucraineni (9 dintre ei membri ai echipajului), 10 suedezi, 4 afghani, 3 germani şi 3 britanici.

Ipoteza cea mai vehiculată în cazul prăbuşirii este cea a unei defecţiuni tehnice, însă lucrurile vor fi curând clarificate, anchetatorii reuşind să recupereze cutiile negre ale aeronavei. Cauza producerii accidentului aviatic din Iran în care 176 de persoane au murit a fost un incendiu izbucnit la unul dintre motoare, a declarat Qassem Biniaz, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Transporturilor.

Citeşte şi VIDEO cu prăbuşirea avionului ucrainean. Un jurnalist iranian a filmat explozia. Imagini APOCALIPTICE la locul tragediei FOTO

În acest context al tragediei aviatice de la Teheran, dar şi după atacurile iraniene asupra a două baze din Irak unde staţionează militari americani, mai multe companii aviatice importante şi-au suspendat cursele spre Iran şi toate zborurile ce survolează teritoriile Iranului, Irakului, dar şi a Golfurilor Persic şi Oman. Astfel, Air France şi-a suspendat ''până la noi ordine'' toate cursele care survolează spaţiile aeriene iranian şi irakian. "Ca măsură de precauţie şi după anunţul privind lovituri aeriene în curs, Air France a decis să suspende până la noi ordine orice survolare a spaţiilor aeriene iranian şi irakian", a anunţat un purtător de cuvânt al companiei aeriene franceze. În Germania, Lufthansa a anunţat la rândul său că îşi anulează cursa aviatică zilnică având ca destinaţie Teheranul ca măsură de precauţie pe fondul evenimentelor din regiune. Ulterior, un alt purtător de cuvânt a transmis că Lufthansa va evita spaţiile aeriene irakian şi iranian, fără a preciza câte zboruri vor fi afectate.

#UkrainePlaneCrash Ukraine Foreign Minster says #Ukrainian #Boeing 737 with 176 aboard crash there were: