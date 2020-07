Traian Băsescu a fost declarat colaborator al Securităţii. Motivarea instanţei

Sentinta nr. 471 din dosarul 3160/2/2019 a Curții de Apel București a fost publicată joi, 2 iulie 2020, de Grupul de Investigații Politice, condus de analistul Mugur Ciuvică, scrie luju.ro.

”Nesocotind interesele celor denuntați, pârâtul a vizat îngradirea dreptului la viață privată în privința acestora”, menționează Curtea de Apel București. Instanța confirmă că Traian Băsescu a dat doua note informative sub numele conspirativ “Petrov” despre doi colegi de-ai săi de la Institutul de Marină.

Traian Băsescu acuză CNSAS că a dat presei notele lui informative către Securitate

Traian Băsescu a recunoscut ca a furnizat ofiterului de contrainformatii militare doua note informative, dar s-a aparat sustinand ca nu a cunoscut faptul ca organele de Contrainformatii Militare faceau parte din structura fostei Securitati: "Curtea apreciaza ca, in mod rezonabil, aceasta aparare nu poate fi primita, deoarece, in primul rand, faptul ca Serviciile de contrainformatii faceau parte din structura Securitatii era prevazut expres intr-un act normativ publicat in Buletinul Oficial, iar paratul a aratat in fata instantei ca a urmat cursuri de legislatie la Institutul de Marina, astfel ca nu este plauzibil ca el s-a aflat in eroare sub acest aspect".

In motivarea Curtii de Apel Bucuresti se mai afirma ca prin furnizarea respectivelor informatii, Basescu a constientizat ca asupra persoanelor la care s-a referit se pot lua masuri de urmarire si verificare, cu incalcarea dreptului la viata privata.

Decizia definitiva in acest caz va fi pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Iar daca instanta suprema va confirma calitatea de colaborator al Securitatii a lui Traian Basescu, fostul presedinte ar putea fi trimis in judecata si apoi condamnat pentru fals, pe motiv ca a mintit in declaratiile in care a sustinut ca nu a colaborat cu Securitatea.