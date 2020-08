Traian Băsescu, optimist privind scorul de la alegerile locale. "Suficient ca să fiu primarul general al Capitalei"

Întrebat de jurnalista Cristina Şincai cu câte procente este creditat în sondaje la Primăria Capitalei, Traian Băsescu a afirmat:

"Suficient ca să fiu primarul general al Capitalei", a declarat Traian Băsescu, în direct, la România TV.

Primarul general Gabriela Firea conduce în topul preferinţelor şi ar obţine peste 40 la sută din voturi în cazul în care duminică ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei, arată un sondaj SOCIOPOL pentru Bucureşti, dat publicităţii pe 15 august. De asemenea, intrarea lui Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, în cursa electorală a crescut intensitatea bătăliei.

Conform studiului Sociopol, Traian Băsescu este creditat că ar obţine 15% dintre voturi.

Traian Băsescu a declarat la România TV faptul că niciunul dintre candidaţii la Primăria Capitalei nu are experienţa sa politică iar din această cauză şi-au căutat pierzania la alegeri. De asemenea, fostul preşedinte susţine că în zece zile va avea peste 30% din voturile bucureştenilor.

"Lucrurile sunt simple, PMP a mizat că merge într-o alianţă reprezentată de Nicuşor Dan. În ultimă clipă ne-au zis că PMP nu mai poate face parte din alianţă aşa că o să candidăm singuri. Mie mi-au dat ocazia să îmi rezolv o obligaţie pe care o am faţă de bucureşteni, e o bună ocazie să revin la Primăria Capitalei" , a declarat Traian Băsescu.

"Au făcut o socoteală proastă, au zis USR are 38% în Bucureşti şi cu 20% ale PNL-ului nu mai au nevoie de PMP. Au socotit prost. Niciunul dintre competitori nu poate să spună că are experienţa mea, aşa că şi-au căutat pierzania electorală. N-am obiciul să arunc banii partidului pe geam, vă pot spune că sondajele nu le facem publice. Am trecut de 20 de procente, voi ajunge în peste 10 zile la peste 30%" , susţine fostul preşedinte.

"Bucureştiul are nevoie de un primar competente şi cu multă experienţă, care să aibă uşile deschise la Bruxelles. Am dovedit în mandatul trecut că pot face ceva, am un portofoliu de cunoaştere de la Bruxelles care depăşeşte orice candidat. Bucureştiul are nevoie de bani, de îmbunătăţirea calităţii vieţii şi acest lucru îl poate face un om care înţelege" , a declarat Traian Băsescu.

"Nu mă tem de nimeni, am soluţia politică pe care mi-o arată viaţa. Suficient de mult peste 30% ca să câştig alegerile. Eu vă pot spune că la primele şondaje iau 6 procente de la Firea şi nouă de la Nicuşor Dan" , susţine fostul preşedinte.