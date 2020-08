Traian Băsescu: Orban şi Barna au făcut o mare greşeală, au mizat pe laşitatea mea! Eu n-am zgârieturi pe spate, am numai pe faţă

ALEGERI LOCALE 2020. "Au făcut o mare greșeală! Au mizat pe lașitatea mea, nu sunt un om care să fugă de provocări. V-am mai spus: uitați-vă la mine, nu am nicio zgârietură pe spate, am numai pe față. Mă gândesc să maximizăm șansele PMP la alegerile locale și eu consider că am rămas cu o datorie față de bucureșteni, asta pentru că am plecat la Cotroceni în 2004. Nu vreau să-mi închei cariera politică cu datorii.

Traian Băsescu: "Starea de urgenţă se va introduce probabil după, nu înainte de alegeri"

Mă uit la PMP, care vine cu candidați cunoscuți. De la PNL-USR-PLUS, în afară de Clotilde Armand câți candidați cunoașteți. Pur și simplu vor să facă o cacealma politică din aceste alegeri și să-și regleze conturile în interior! Unde-s doamnele de la PNL care sar toată ziua cu gura? Unde-i doamna Gorghiu? De ce nu candidează la un sector al Capitalei, așa cum face senatorul Lucian Iliescu?”, a spus Traian Băsescu, la Adevărul Live.

Întrebat care este cea mai mnare problemă a Buucreştiului, Băsescu a spus: "O să vă fac o supriză. Gunoiul. În Ilfov sunt doar 6 linii de sortare care recuperează doar 9%. Avem cartiere întregi unde pute de la gropile de gunoi. Soluţia e ecologizarea. Acest proiect a fost pe masa primarilor din Bucureşti şi Ilfov dar l-au abandonat. Trebuia o fabrică de procesare a gunoiului. Proiectul costă 270 de milioane de euro".

Ce spune de colaborarea cu Securitatea

"Cazul e Băsescu, nu Petrov. Eu cred că a fost o nedreptate. Nu putea nimeni să-mi spună cineva la 21 de ani că un serviciu de contrainformaţii al Armatei e al Securităţii. Eu mi-am asumat candidatură. Cred că o să câştig la Curtea de Apel".