Traian Băsescu: "Voi candida la Primăria Capitalei". Ce spune de colaborarea cu Securitatea

Traian Băsescu a confirmat la "Punctul Culminant", în direct la România TV că va candida la Primăria Capitalei, precizând că are patru adevereinţe de necolaborare cu Securitate şi un proces pe rol la Înalta Curte de Justiţiei, în care nu s-a dat o sentinţă definitivă, deci nu ar exista impedimente legale opentru retragerea sa din cursa pentru alegerile din 2020.

"Eu voi spune că am proces la Înalta Curte, cu CNSAS, acolo unde se întreabă dacă am colaborat cu Securitatea și că am patru adeverințe de necolaborare. Acum nu am o decizie definitivă de colaborare.", a declarat Traian Băsescu.

Băsescu este de părere că organizarea scrutinului electoral în condițiile epidemiologice actuale este periculoasă. ”Este o crimă!”, a spus, joi seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, actualul europarlamentar când a vorbit despre alegerile organizate în stilul clasic.

"Numai prin vot clasic este o crimă! Va fi o acțiune de răspândire masivă a pandemiei"

”Dacă mergem la alegeri și luăm ștampila și o dăm la următorul, intrăm într-o cabină de 1/1 mp, dacă luăm buletinul de pe masă și apoi vine și altul, dacă ne suflăm în ceafă unul altuia, nu se poate. Va fi o acțiune de răspândire masivă a pandemiei. Soluția este să organizeze alegerile locale acolo unde nu sunt focare prin votul clasic, iar unde sunt focare, prin corespondență. Cred că asta e singura soluția. Numai prin vot clasic este o crimă", a spus Băsescu.

Eugen Tomac a anunţat pe 4 august că Traian Băsescu va fi candidatul PMP la Primăria Generală a Capitalei. Fostul preşedinte al României, eurodeputatul Traian Băsescu, i-a spus liderului PMP, Eugen Tomac, să aibă în vedere candidatura sa la Primăria Capitalei la alegerile locale din toamna acestui an, după ce USR s-a împotrivit ca PMP să facă parte din alianţa PNL-USR în Capitală.

Traian Băsescu a fost primar al Bucureştiului în perioada 2000-2004. În iunie 2000, Băsescu a câştigat din partea PD alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti, în faţa lui Sorin Oprescu, cel care 8 ani mai târziu va fi primar al Capitalei.