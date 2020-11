Trump, ajutat de îngeri să câştige alegerile. Consiliera spirituală a Casei Albe: "Aud sunet de victorie în toate colţurile Raiului"

Paula White-Cain a spus că "îngerii au fost eliberaţi" din Africa şi America de Sud pentru a-l ajuta să câştige.

În timpul unei rugăciuni cu incantaţie, ea a făcut următoarea afirmaţie: "Aud un sunet de victorie. Domnul spune că este gata. Pentru că aud victorie, victorie, victorie în toate colţurile Raiului. Vin aici în numele lui Iisus forţe angelice", a afirmat ea, într-o incanţie în care a vizat "grupările demonice care încearcă să-i fure alegerile lui Trump".

Videoclipurile au fost distribuite masiv pe reţelele de socializare şi au fost vizionate de milioane de oameni.

Statele Unite se află într-o stare de anxietate şi stres mai mare decât chiar la alegerile din 2016, perspectiva realegerii lui Donald Trump în funcţia de preşedinte bântuind ca o fantomă teritoriul dintre Atlantic şi Pacific. Contestatarii deja se înarmează şi ameninţă să instaureze cu forţa un nou preşedinte, în timp ce poliţia se teme că nu va face faţă violenţelor ce se vor revărsa pe străzi.

Bătălia Donald Trump vs. Joe Biden este mai mult decât o bătălie politică, ea angrenând în acest an toate straturile sociale, asta şi din cauza evenimentelor majore care au marcat ultimul an, precum pandemia de coronavirus sau moartea lui George Floyd şi protestele masive care au urmat.