Turcan: PNL susţine referendumul convocat de preşedinte. Întrebările sunt cât se poate de realiste şi oneste

"Partidul Naţional Liberal susţine referendumul convocat astăzi de preşedintele României în data de 26 mai. Votul masiv cu 'Da' la referendumul convocat de Preşedintele României poate avea o finalitate clară. Astăzi Partidul Naţional Liberal a depus la Curtea Constituţională o sesizare de neconstituţionalitate pe cele două coduri votate ieri în Parlamentul României. Sesizarea este depusă împreună cu USR", a afirmat Turcan.



Ea a spus că votul dat în Parlament pe cele două coduri reprezintă "o formă de amnistie mascată a marilor infractori".



"Dacă românii vor vota masiv la referendum ţinând cont că există temeiuri foarte serioase de neconstituţionalitate pe cele două coduri votate ieri în Parlament, vom ajunge să le dezbatem din nou în Parlament după pronunţarea Curţii Constituţionale. Noi suntem foarte încrezători că decizia Curţii Constituţionale va fi una favorabilă pentru că am avut o strategie prin care am sesizat neconstituţionalitatea unor articole vechi şi, de asemenea, am sesizat neconstituţionalitatea unor articole votate ieri în Parlamentul României care privite cumulat conduc la ideea că cele două Coduri care au primit ieri votul PSD-ALDE şi cu ceilalţi de la UDMR şi minorităţi în Parlament este unul neconstituţional şi în favoarea infractorilor", a mai spus Turcan.



Aceasta a subliniat că, dacă decizia Curţii Constituţionale va fi una favorabilă, mai există două momente de vot în Parlament: cel pe varianta întoarsă de la Curtea Constituţională şi cel pe retrimiterea spre reexaminare din partea preşedintelui României a codurilor.



"Ţinând cont că ieri, în Parlament, au fost unii parlamentari care au invocat votul favorabil acestor coduri pe faptul că au fost intoxicaţi, că de fapt cele două legi (...) vizează doar sesizările declarate neconstituţionale pe cele două coduri, la analiza care va veni din nou în Parlamentul României se poate, cu siguranţă, ca votul să fie întors. Avem nevoie de doi factori foarte importanţi pentru a opri acest salt la adresa Justiţiei şi de favorizare a infractorilor prin vot şi lege dată în Parlament. Un pas şi un factor este analiza temeinică la Curtea Constituţională pe ceea ce noi am menţionat şi anume că sunt articole vechi neconstituţionale şi articole noi care cumulate devin neconstituţionale şi, de asemenea, votul masiv de revoltă a oamenilor împotriva acestor forme de amnistie mascată, de favorizare a infractorilor prin legi în Parlamentul României. (...) Astăzi este o zi extrem de importantă care poate să conducă în 26 mai la stoparea acţiunii de demolare a statului român şi de îndepărtare a României din parteneriatele la care este parte în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu Statele Unite", a mai spus Raluca Turcan.



Prim vicepreşedintele liberal a susţinut că întrebările sunt formulate astfel încât să nu se creeze ideea că şeful statului a convocat referendumul "în speranţa de a manipula oamenii".



"Aceste întrebări (...) pot avea o finalitate exactă pentru că în Parlament asistăm la o amnistie mascată prin scurtarea termenelor de prescripţie care a fost votată ieri în Parlamentul României. Practic, vor fi amnistiaţi toţi marii infractori din România. În Guvern se pune presiune pe ordonanţă de urgenţă. Aşadar, dacă românii vor spune da, dacă şi Curtea Constituţională va analiza lucid aceste elemente grave de neconstituţionalitate, acest referendum poate avea o finalitate foarte clară. Mie mi se pare că întrebările sunt cât se poate de realiste, cât se poate de oneste şi până la urmă ţin de nişte teme care preocupă oamenii de doi ani şi jumătate şi care au devenit obsesive pentru cei care deţin în momentul de faţă puterea printr-o fraudă de încredere. Pentru că în campaniile trecute nu s-a vorbit nici o secundă despre favorizarea infractorilor prin legi date în Parlament, nu s-a vorbit nici amnistierea marilor infractori prin legi date în Parlament", a adăugat Turcan.