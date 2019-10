Articol publicat in: Societate

Turişti atacaţi de urs în Bucegi

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O drumeţie pe munte s-a transformat într-un adevărat coşmar pentru şapte turişti. Aceştia se aflau la Buşteni, moment în care au dat nas în nas cu ursul. Oamenii s-au speriat teribil, s-au urcat pe o stâncă şi au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutorul. La faţa locului au ajuns jandarmii montani, iar cei şapte oameni au fost coborâţi în siguranţă de pe stâncă. Autorităţile îi avertizează pe turişti să fie foarte atenţi la animalele sălbatice pentru că acestea sunt extrem de periculoase. loading...

