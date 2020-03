Un bărbat eliberat dintr-un penitenciar din Bucureşti şi trimis în autoizolare, găsit beat în gara din Piatra Neamţ

La nivelul judeţului Neamţ s-au încheiat până acum 5 procese verbale de constatare şi sancţionare contravenţională cu privire la persoane care nu au respectat regimul de autoizolare la domiciliu, a transmis marţi prefectul judetului, George Lazăr, conform Mediafax.ro.

Trei persoane din localităţile Piatra-Neamţ, Răuceşti şi Bicazu Ardelean au primit câte 20.000 de lei, iar două persoane din Piatra Şoimului au fost amendate cu câte 10.000 de lei.

Potrivit unor surse locale, barbatul din Piatra-Neamt care a fost amendat cu 20.000 de lei a fost eliberat, sub escorta, dintr-un penitenciar din Bucuresti si fost trimis in Neamt sa stea 14 zile in autoizolare la domiciliu. Pentru ca locuinta lui din Neamt era fara usi si fara geamuri, barbatul a sarit pe fereastra si a fugit, fiind gasit, in stare de ebrietate, in zona Garii din Piatra-Neamt. Dupa ce a fost identificat, a fost condus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt si de acolo a ajuns la un centru de carantina, unde va sta in autoizolare.

In ce priveste cazul din Bicazu Ardelean, cetateanul care a venit din Italia a spus ca nu e de acord cu masura de autoizolare si a refuzat sa ramana in locuinta, primind amenda maxima.

Cea de-a treia amenda de 20.000 de lei a primit-o un barbat din comuna Raucesti, care nu trebuia sa paraseasca domiciliul timp de 14 zile, dupa intoarcerea din Italia.

La Piatra Soimului, una dintre amenzile de 10.000 de lei a primit-o chiar secretarul comunei. Acesta a fost vazut, sambata, prin institutia Primariei si prin comuna.

,,Una dintre persoanele de la Piatra Soimului a dat un exemplu negativ, fiind chiar secretarul comunei, nerespectand regimul de autoizolare. Am pretentia ca domnii primari, consilieri locali, oamenii care lucreaza in institutiile publice inteleg mai bine si mai repede obligatiile legale si morale, in sarcina lor, si ar trebui sa respecte aceasta zona de autoizolare. Domnul secretar nu a respectat aceasta zona de autoizolare, pentru care a primit sanctiune contraventionala", a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, prefectul judetului Neamt, George Lazar.

In judetul Neamt nu mai exista persoane aflate in carantina, iar 357 de persoane sunt în autoizolare.

