Articol publicat in: Sport

Un campion mondial la box se zbate între viaţă şi moarte. A făcut accident cu Ferrari-ul şi a ieşit prin parbriz FOTO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Errol Spence, campionul mondial de box la categoria welter, în versiunile IBF şi WBC, a ajuns în stare critică la spital, după un grav accident de maşină.



Accidentul a avut loc în Dallas, iar Errol Spence conducea cu viteză un Ferrari. La un moment dat a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens şi s-a răsturnat cu maşina de câteva ori în afara carosabilului. Din cauza faptului că nu purta centura de siguranţă, campionul mondial de box a fost proiectat prin geam şi azvârlit la câţiva metri distanţă. El a suferit răni grave şi a fost internat în stare critică, la terapie intensivă, iar medicii susţin că perioada următoare este vitală în recuperarea boxerului. Errol Spence, 29 de ani, are 26 de victorii din 26 de meciuri susţinute la profesionişti, 21 de victorii fiind obţinute prin KO. În urmă cu mai puţin de două săptămâni, Spence l-a învins prin split-decision pe compatriotul său Shawn Porter şi astfel a unit centurile IBF şi WBC la categoria welter. loading...

