Dumitru Tîra, candidat la Primăria Chişinău, şi-a lansat imnul campaniei electorale: "Vot împotriva, împotriva tuturor, vot de boicot"

Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Candidatul Dumitru Ţîra, care aspiră la funcţia de primar al Chişinăului, a lansat "imnul campaniei" prin organizarea unei conferințe de presă și a unui flashmob în fața Primăriei Chișinău, potrivit realitatea.md. "Țările Baltice s-au trezit primele. Georgia s-a trezit, Balcanii se trezesc deja, Ucraina s-a trezit așa, că a pornit o mișcare în toată Europa de Est. Să-l întrebăm pe domnul Zelenschii și el o să ne spună, pentru că el nu este politician. E un om ca noi, care a vrut schimbare spre bine pentru țara lui. Schimbarea spre bine în Moldova este inevitabilă. Întrebarea rămâne când – fiecare dintre noi este gata să facă parte din această schimbare. Vă îndemn să nu ne mai temem să votăm împotriva tuturor celor, care nu ne reprezintă. Pe 20 octombrie, în buletinul de vot va fi această opțiune - VOT ÎMPOTRIVA TUTUROR", a spus Dumitru Țîra. De asemenea, candidatul a lansat imnului campaniei electorale 2019 "Zâmbește, e gratis!". "Vinovat e ăla, ăsta, partidu, poporu

Da poate vinovat ești tu că ți-ai băgat picioru ?

Mai văd un salvator, banner la semafor

Am auzit-o p-asta, hai, următoru Cu mani mani, ziare-n toate mahala

Da au altceva sub piele, ca portocale

Plătiv-aș drumuri, școli, spitale

Cu un vot de protest, vot fără balamale Ne luați cu biserici și limbă de stat

Când n-avem un drum asfaltat

E vina noastră dom diplomat că v-am lăsat

Noi am stat acasă și alții au votat Va veni nota 2 și pentru voi, oi oi

Când vom ieși la vot și din Bacioi

Ascunșii în brusturi, cornuț și baraboi

Doar în vreme de restriște se nasc eroi Vot împotriva, împotriva tuturor

Vot cu Țîra, vot de boicot

Vot împotriva, împotriva tuturor

Vot cu Țîra, vot de boicot Scoateți banii din țară cu nemiluita,

La TV vă plângeți că țara-i prăpădită

Oh shit, ajunge cît ne-ați luați de tâmpit

Poate n-ați auzit, dar timpu vostru-i sfârșit Să vezi tu dacă ieșim în cor la vot

Cum luați toți cu buletinul peste bot

Noi n-avem ce pierde, dar voi pierdeți tot

Ce vă faceți dacă juma de țară vă bagă boicot ?! Vot împotriva, împotriva tuturor

Vot împotriva tuturor

Vot împotriva, împotriva tuturor

Vot împotriva tuturor Bagă un zâmbet dacă-ți cer șpagă

Bagă picioru-n tot ce-ți propagă

Bagă un vot pentru ce ne leagă

Bagă buletinu-n cabină ca-n teacă

Bagă verticalitate când vor să ți-o tragă

Bagă pentru drumuri ca-n Chicago

Bagă dacă vrei prețuri de bragă Bagă!

Zâmbește că-i gratis!

Și bagă

Vot împotriva, împotriva tuturor

Vot cu Țîra, vot de boicot" loading...

