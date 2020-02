Un căţeluş care şi-a pierdut botul după ce a fost împuşcat, a fost adoptat după ce a suferit o intervenţie chirurgicală

Millie a fost găsit pe stradă de către activiştii de animale, încercând să se ferească de frig şi să-şi îndepărteze singur râmâşiţele din botul desfigurat de împuşcătură.

Cazul acestui căţel a ajuns în atenţia lui Kasey, iar după săptămâni de strângere de fonduri și trimitere de e-mailuri la sanctuarul de animale rusești Vyberimenya, unde se afla Millie, tânăra de 25 de ani a putut negocia evacuarea lui Millie în Marea Britanie.

De la sosirea în Marea Britanie cu puțin peste o lună în urmă, Millie a suferit intervenții chirurgicale care să-l ajute să ducă o viață normală. Ochiul drept i-a fpst îndepărtat, întrucât nu s-a putut dezvolta din cauza glonţului care i-a strâpuns faţa, şi i-a fost ataşat unu nou nas care să-l ajute să respire.

Într-un videoclip postat pe Internet, Millie, acum în vârstă de un an, poate fi văzut înainte de intervenţia chirugicaşă care i-a schimbat viaţa, cu o limba lungă şi floppz atârnându-i din botul zdrobit.

Kasey, care s-a născut în Scoția, a fost încântată de cel mai nou membru al familiei sale.

"Când am văzut-o, m-am îndrăgostit de ea instantaneu. Nu avea nas și nici un tub care să o ajute să respire și să miroasă, dar era atât de fericită în videoclipurile sale. Mi s-a topit inima și a trebuit să o am. Dorința mea de a-i oferi o casă iubitoare a crescut numai după ce am auzit povestea ei. Când a fost ridicată, chipul ei era tocmai zdrobit, o mizerie completă. Încercă să scoată mușchiul putred, unde fusese nasul ei.Am găsit imaginile lui Millie pe Instagram și apoi am postat în fiecare dintre fotografiile ei și am trimis mai multe mesaje pentru a intra în contact și a vedea dacă mai este disponibilă pentru adopție. În sfârșit, Google a tradus mesajele mele și Irina de la adăpostul Vyberimenya a vorbit cu mine", a povestit aceasta.

Sora mai mare a lui Millie, Maggie, a topit inima națiunii anul trecut, când povestea ei a devenit virală. Maggie, în vârstă de cinci ani, a fost găsită în stare oribilă în casa natală din Liban: legată de o cutie cu ochii tăiați, urechea tăiată, maxilarul rupt și răni de glonț pe tot corpul.

Din fericire, după o campanie luptată pentru a strânge fonduri pentru a o salva, Maggie a găsit o casă nouă în Brighton. Maggie este acum un câine de terapie mult căutat și a fost nominalizat la un premiu național de vitejie.

Când a fost relatată prima dată povestea tragică a lui Maggie, medicii veterinari credeau că Maggie a fost împușcat de 17 ori. Noile radiografii arată că de fapt are peste 200 de peleți înfipt în corpul ei, făcându-și recuperarea remarcabilă practic miraculoasă.

"Tatăl meu a spus mereu că îl voi aduce acasă pe Bambi dacă l-aș vedea pe marginea drumului. Întotdeauna am iubit animalele și mi-am dorit întotdeauna să fiu veterinar sau conservator când am îmbătrânit. Acum ajung să lucrez ca salvator de animale și terapeut și este doar cea mai bună muncă. Imi place. Aceşti câini sunt perfrect normali, nu sunt diferiţi cu nimic faţă de celelalte animale de companie, niciunul nu suferă deloc. Mâncă, bea și se joacă ca orice alt câine. Sunt super fericiți și îi fac pe toți cei pe care îi întâlnesc și ei fericiți", a adăugat Kasey.