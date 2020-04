Un cuplu din Aiud a primit o amendă de 4.000 de lei pentru că nu a avut în declaraţie ora deplasării

Cele două persoane s-au simţit nedreptăţite şi au postat un mesaj pe Facebook în care susțin că, după ce li s-a fotografiat declaraţia pe propria răspundere, li s-a spus că sunt liberi şi că este totul în regulă.

"Am primit amendă de la Poliția Aiud, d-nul agent Negru, pe motiv că nu am scris în declaraţie ora deplasării. Nu există în declaraţia pe proprie răspundere aşa ceva. Au mai trecut oameni pe stradă, nu au fost controlaţi, în amendă spunându-se că nu a fost niciun om pe drum. Asta pentru că am fost după alimente. Amenda este de 2.000 de lei. Asta face Poliţia Aiud! După ce ni s-a fotografiat declaraţia, ni s-a spus că suntem liberi şi că este totul în regulă. Vi s-a dat puterea să vă bateţi joc de oameni? Acest domn poliţist cu buletinul în mână nu poate calcula câţi ani avem. Ordonanţa militară din amendă e dată pentru persoane peste 65 ani. Ps. Soțului meu i s-a emis aceeaşi amendă, în valoare de 2.000 lei. Aproape 1.000 euro pentru că aveam totul în regulă", se arată în postare.

Cei doi au fost observaţi în mai multe zone ale oraşului și au fost amendați cu câte 2.000 de lei fiecare pentru încălcarea ordonanței militare, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al IPJ Alba, Luminița Prodan.

Pe declaraţie erau precizate locaţii generale, care acopereau aproape tot orașul Aiud pentru cumpărături. Prodan spune că familia respectivă voia să umble în tot orașul pentru a-și cumpăra bunuri de strictă necesitate, dar când a fost oprită avea un pachet de sticksuri.

Mai mult, spune Prodan, cuplul respectiv putea să cumpere bunurile de la vreun magazin de lângă locuinţă.