Un deputat PSD a împrumutat partidul cu 225.000 de lei la finele anului trecut: "Orice om are bani în casă"

PSD este un partid cu mulți oameni bogați, potrivit declarațiilor de avere, dar în campania de la prezidențiale puțini au fost cei care au dorit să împrumute partidul pentru susținerea candidaturii fostului premier Viorica Dăncilă. Surse de la vârful conducerii PSD au declarat pentru Europa Liberă că situația financiară de la finalul anului trecut ajunsese dezastruoasă, după ce partidul a cheltuit aproape peste 200 de milioane într-un singur an.

Florin Manole a declarat pentru Europa Liberă că din discuțiile interne a aflat că PSD are nevoie de bani în campanie. El susține că nu este un parlamentar bogat, mai ales că singura sa sursă de venit o reprezintă indemnizația de parlamentar și sumele aferente acesteia, dar că este „disponibil" pentru a ajuta partidul atunci când acesta are nevoie. Potrivit lui Manole, a economisit peste 50.000 de euro de când a obținut mandatul de deputat.

„Veniturile unui parlamentar sunt destul de mari. Eu nu cred că cheltui mai mult de 1000-1.500 de euro pe lună. Avem 10.000 de lei indemnizația (aproape 2.100 de euro), avem 4.600 de lei banii pentru chirie (circa 950 de euro), 1.400 de lei pentru transport, asta înseamnă deja 16.000 de lei. Avem bani de diurnă, care sunt o sumă variabilă, am avut luni și cu 2.000 de lei. Din 18.000 de lei (aproximativ 3.730 de euro), e foarte ușor să păstrezi și 10.000 de lei", a fost calculul făcut pentru Europa Liberă de Florin Manole. Acesta precizează că nu are o mașină personală și stă cu chirie într-un apartament din Titan.

În declarația de avere din iunie 2018, în conturile deputatului PSD se aflau 97.000 de lei în două conturi. Peste numai un an, social-democratul trecea în declarația de avere două conturi: 26.500 euro, 132.000 de lei. O diferență de aproape 150.000 de lei între 2018 și 2019. Explicația oferită de parlamentarul PSD este că în declarația de avere din 2018 nu a trecut toți banii pe care îi avea, deoarece nu era obligat să declare și suma cash pe care o avea în casă.

„Nu am vreun venit extraparlamentar, eu sunt un om care strânge bani cash, nu doar în bancă. Și acum am bani cash, nu trebuie să îi trec în declarația de avere, este modul meu de a economisi. Orice om are bani în casă, în funcție de venituri, în cazul meu suma disponibilă în casă este mai mare", a precizat Manole.

Deputatul PSD a subliniat că partidul i-a returnat în urmă cu zece zile suma împrumutată, deși data scadentă a contractului de împrumut era 20.11.2022.