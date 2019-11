Un fost ministru de Finanţe explică efectele unui deficit de 4,3%: îngheaţă Legea salarizării şi Legea pensiilor

Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similară în anul 2009, susține că reprezentanții Comisiei Europene vor considera că România este în procedura de deficit excesiv. Asta înseamnă că țara noastră va primi indicații de la Comisia Europeană pentru a-și regla deficitul și, în acest context, Ialomițianu apreciază că europenii ne vor solicita să înghețăm Legea salarizării și Legea pensiilor, legi pe care Comisia Europeană nu le consideră sustenabile pentru că au efect și pentru următorii 2-3 ani, ceea ce înseamnă că în fiecare an vor produce dezechilibre majore.

Pensiile şi alocaţiile sunt în PERICOL: Ludovic Orban anunţă că e nevoie URGENTĂ de PATRU MILIARDE de lei

”Cea mai mare provocare pentru Guvernul Orban in 2019 o reprezinta incadrarea Romaniei intr-un deficit bugetar de 3% din PIB pana la sfarsitul acestui an. Depasirea deficitului bugetar de catre Romania va fi sanctionata de catre Comisia Europeana prin declansarea procedurii de deficit excesiv, ceea ce inseamna impunerea Romaniei implementarea unui program de ajustare a cheltuielilor si de majorare a veniturilor bugetare. In aceste conditii va fi greu pentru Guvernul Orban sa continue implementarea legii salarizarii si a legii pensiilor considerate de Comisia Europeana nesustenabile financiar.

Este oficial. Florin Cîţu, ministrul Finanţelor revizuieşte deficitul bugetar pentru acest an la 4%

Exista un risc si pentru ratingul Romaniei prin retrogradarea Romaniei de catre agentiile de rating sau transmiterii de catre acestea a unor mesaje privind adancirea instabilitatii macroeconomice a Romaniei. Aceste decizii ale agentiilor de rating ar insemna pentru Romania reducerea credibilitatii pe pietele financiare influentand negativ costul cu finantarea si investitiile straine in Romania. Incadrarea in deficitul bugetar de 3% din PIB in 2019 poate fi asigurata prin imbunatatirea incasarilor bugetare pana la sfarsitul anului si prin stoparea cheltuielilor nejustificate.”, arată Gheorghe Ialomițianu.