Un lider USR din Timiş, urmărit de Poliţie după ce a refuzat să oprească la semnalul agenţilor, la un control în trafic

Dan Lupulescu, presedintele USR Traian Vuia, va trebui sa dea explicatii oamenilor legii de ce nu a oprit la semnalele politistilor care executau un filtru pe raza localitatii, potrivit Lugoj Info.ro. Sursa citată susţine că politicianul i-ar fi sfidat pur si simplu pe politisti si, dupa ce a incetinit in dreptul echipajului, si-a continuat drumul. Oamenii legii au plecat in urmarirea masinii, insa Lupulescu nu a oprit decat in fata casei sale. Nici aici şoferul nu a fost cooperant, şi le-a vorbit pe un ton superior agenţilor. Dan Lupulescu va ramane fara permis o perioada de timp.