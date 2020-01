Un martor aruncă în aer Cazul Caracal. "Le-a văzut pe fete, erau păzite de un albanez" VIDEO

ROCCO - De ce m-ați căutat?

MARIOARA - Păi am văzut că tu îi ajuți pe…familiile astea două, dar fii atent ce am…am fost la o cunoștință de-a mea, băiatul ăsta lucrează ca polițist aici și fii atent ce știe el. - îți spun în mare…vedem cum putem face…cineva din zona mea, din Foggia le-a văzut pe fete, dar numai pe Luiza -

ROCCO - Luiza a fost văzută în zona Foggia?

MARIOARA - Foggia, da. - Am chemat carabinierii din Foggia - și ”dar cine ești”…le-am spus că sunt rudă cu ele. au zis ”zice…fetele sunt în zonă” și mi-a închis telefonul. - Pe data de 2, când am fost prima dată aici în sediul poliției(questura)

Gheorghe Dincă a fost interceptat la vorbitor în timpul unei vizite a fiului



ROCCO: Care 2? Care lună?

MARIOARA - Pe 2 noiembrie. Am vorbit cu șeful secției de poliție, care a spus așa: dă-mi date…nu i-am spus că Luiza e de 18 ani…am spus că una are 15, alta are 17 ani. - și mai e o fată cu ele - una Andreea Simion, mi-a zis ăsta

ROCCO - Andreea…?

MARIOARA - Mi-a zis…mi-au explicat situația. Dar e o fată cu ele, Andreea Simion. Fetele astea au fost duse în Bari, peste tot. Pe mine m-a chemat pe 18 noiembrie, după ce am fost acolo, din Vicenza m-a chemat un băiat, un domn de la prefectură. ”doamnă, problema e următoarea: românii voștri nu au făcut declarație că fetele sunt pierdute. în Italia rezultă că fetele sunt moarte”. - Nu pot să-l contactez pe ăsta, Alexandru Cumpănașu pentru că ei când au făcut reclamația, declarația..nu rezultă asta în italia. rezultă că fetele sunt dispărute, dar moarte. Ce mi-a dat azi să spun asa… - au fost scoase din țară cu fata lui dincă cu o firmă de transport. - la vama…vamesul care le-a lăsat să treacă se numește Clejan Ion - vamesul care le-a lăsat să treacă.

ROCCO - baiatul care le-a adus in Italia?

MARIOARA- Vamesul

ROCCO- De la care vama este?

MARIOARA - Vama de la Oradea..pe la Oradea au trecut. - Așa..bun…altceva ce mi-au dat…pana la vama au venit cu firma asta de transporturi…din vama a venit unul din italia si le-a asteptat. mi-a dat numarul masinii

ROCCO - Spuneti-mi nr masinii, va rog

MARIOARA - CG ...

ROCCO- Era italian sau roman?

MARIOARA - Zicea ca ar fi fost ori un italian, ori un albanez.

din care…fetele sunt pazite. is pazite de un albanez - ca am intrebat pe cineva si mi-a explicat situatia. sunt pazite de Gobi Santo..de Gabriel Ciocodan, de Moisian Andrei si Febronel Costache.

ROCCO - Cine sunt?

- Astia care pazeste fete. Gabriel Ciocodan a zis ca e pe zona Sicilia…a zis ca le duce …stai sa iti explic cum a zis…din Bari le duce in Foggia, din Foggia le duce incolo,ieri seara, le-a gasit in zona noastra. Eu sunt in zona Prato… in zona nopastra unde? la Calenzano.

ROCCO - De unde aveti informatiile astea?

MARIOARA- L-am intrebat pe baiatul din questură (sectie de politie). Polițaiul..are de la colegii lui.

ROCCO - Din care questura de politie?

MARIOARA - Prato. Alexandru Cumpanasu si mama Alexandrei s-au dus la Roma cu unul Nelu Barbulescu. Mie nu imi raspunde la Nelu Barbulescu. A sunat asta din sectia de politie si i-a raspuns. Nu a vrut sa ii spuna cum il cheama. L-a intrebat daca a fost cu familia, a spus ca nu stie, nu cunoaste. inseamna ca si asta e implicat cu ele. Inseamna ca si el e implicat cu ele.

ROCCO- Cine e implicat?

MARIOARA - Ei asa au zis ca il cheama, dar are alta porecla. Daca vrei, iti dau numarul de telefon. Eu astea le am 100%. Eu am incercat sa ii ajut, pentru ca am copii, sunt in varsta si lucrez pe salvare si stiu ce durere e pe parinti. Mi-a dat sa ma duc la un avocat..am vb cu avocatul… la Curtea Penala …sechestro de persoane …si mi-a zis daca aveti declaratie ca fetele sunt disparute, aduceti-o si ma ocup de treaba asta. ii putem prinde pe proxenetii astia, lua-i-ar dracu. mi-a spus asta, avocatul.

ROCCO - Cu toti jurnalistii din Romania, de ce m-ati cautat pe mine?

MARIOARA- Te-am cautat pentru ca numai un jurnalist poate sa ajute, ca vezi ca magarii astia se feresc. Un roman te poate da in gat cu orice, cu toate ca eu sunt romanca. Mie mi-a fost frica…m-am increzut in tine pentru ca chiar daca iti spun datele, tu nu ma…tu nu spui cine sunt…vezi ca aici te urmaresc si nu e asa usor. Eu cum lucrez pe salvare…nu e asa usor, ca poate sa ma astepte oriunde…si pe strada…am avut cazuri de-astea si nu vreau sa… nu-s tanara, dar nici batrana, dar nu vreau sa mor prin Italia. Cu toate ca sunt casatorita in Italia.

Nu este prima persoană care susţine că fetele au fost văzute în Italia. Ramona a declarat recent că Luiza Melencu ar fi fost drogată și răpită de traficanți de droguri.

„Mie anul trecut mi-au venit două persoane, una o știam, voiau o casă cu subsol pe care eu o aveam în chirie. Aveau 3 fete în mașină, aveau nevoie urgent pentru că nu aveau unde să pună cele trei fete. Au mai venit odată, eu am trimis mesajul la poliție și le-am spus că iar a venit, căuta casa, cu o fată cu ochii cu părul roșu, ochii roșii, care nu se simțea bine. În mai-iunie a fost asta. Drogată”, a spus Ramona, potrivit România TV

„Eu anul trecut în martie am închiriat un apartament la o doamnă cu un copil mic și ea și-a luat în arest domiciliar o altă fată. Fata aceasta m-a sunat să merg la spital la ea să îi aduc mâncare și să o aduc acasă. Când am mers la spital ea se certase cu acest domn care venise cu fata cu părul roșu și alte trei fete, erau certați și mi-a spus că Luiza Melencu era fata care a venit în ziua respectivă cu domnul acela să caute apartament”, a mai spus Ramona.

"Domnul Cumpănaşu a făcut o serie de investigaţii, a angajat pe cont propriu o echipă de detectivi particulari, care a cules informaţii despre această reţea în care este implicat Dincă. Reţeaua duce spre Italia, Bari, şi este coordonată de o altă reţea, albaneză. Din câte ştim, fetele sunt în viaţă, undeva în Italia (...) Dincă făcea parte din două reţele: una coordonată de o reţea albaneză, una care ducea direct direct în Italia, la Bari", a spus şi avocatul familiei Măceşanu, într-o intervenţie mai veche la România TV

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, una dintre fetele care a fost răpită, violată și ucisă de Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, a depus la Parchetul General un memoriu, prin care cere infirmarea rechizitoriului procurorilor DIICOT.

"Astazi am depus la Procurorul General MEMORIUL promis ieri cu privire la solicitarea familiei Macesanu/Cumpanasu de infirmare a rechizitoriului intocmit de DIICOT. Am detaliat dupa cum se poate vedea punctul nostru de vedere cu privire la modul in care DIICOT a realizat urmarirea penala in dosar: in mod defectuos, neprofesionist si cu grave abateri. Mai mult decat atat procurorii DIICOT de caz au favorizat familia Dinca prin refuzul expertizelor propuse de noi, audierii martorilor identificati si restul dovezilor propuse in ultimele 6 luni‼ Ramane la latitudinea Procurorului General daca va tine cont de acest memoriu dar NOI ca familie stim ca ne-am facut datoria fata de Alexandra. Va putem transmite atat dumneavoastra cat si statului roman: marsul de sambata este doar INCEPUTUL luptei noastre pentru Alexandra si Luiza in strada si impotriva clanurilor interlope din intreaga tara", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.