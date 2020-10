Un medic de la Spitalul Colentina rupe tăcerea. Medicamentul banal cu care a scăpat de COVID-19

Cristian Băicuș a dezvăluit că a încercat inițial tratamentul cu Hidroxiclorochina, dar medicamentul cunoscut sub numele de Plaquenil i-a conferit o reacție de disconfort abdominal, lucru l-au determinat să renunțe. Ulterior, fiind internat în spital, colegii săi i-au prescris "Lopinavir - Ritonavir", cunoscut drept Kaletra, dar a refuzat şi acest tratament, studiile demonstrând că nu este eficient pentru pacienții testați pozitiv cu Covid-19.

"Am avut Covid și când m-am dus acolo au vrut să-mi dea .. Eu luasem Plaquenil cu o zi înainte de internare, am avut un disconfort abdominal și am renunțat, pentru că nu credeam să aibă vreun efect, sincer. Și acolo au vrut să-mi dea Kaletra, pentru că prescria infecționistul tratamentul și mi-a scris Kaletra, și n-am vrut. Încă din aprilie am fost eu cu Covidul, de Paști, chiar, și n-am vrut, pentru că deja erau niște studii care arătau că nu pare să aibă efect", a povestit medicul Cristian Băicuș pentru Știrile Pro TV.

Totuși, medicul a reușit să se vindece de noul coronavirus după ce a folosit un tratament banal, clasicul Paracetamol, având în vedere că s-a confruntat cu o formă ușoară a bolii. Ceea ce este de reținut, spune medicul, este că acest tratament nu este dedicat oricărui pacient de Covid-19.

"Am luat Paracetamol. Încă nu știm dacă coagulantele salvează sau nu vieți. Avem niște motive logice să credem că salvează vieți, pentru că sunt multe tromboze, dar încă nu s-a demonstrat. Dacă aș fi avut o formă mai gravă aș fi acceptat anticoagulant. Dacă aș fi avut o afectare pulmonară cu furtună citokinică probabil că aș fi acceptat, deși primele studii nu arată, din nou, că ar salva vieți", a explicat Cristian Băicuş.