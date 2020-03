Un medic şi o îngrijitoare din judeţul Bistriţa-Năsăud, confirmaţi cu coronavirus

Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a informat faptul că un cadru medical de la Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, aflat în izolare la domiciliu, a fost confirmat ca fiind infectat cu Covid-19. Medicul este asimptomatic și a fost transferat la Secţia de Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

De asemenea, a mai fost confirmată prezenţa noului coronavirus la o angajată a SJU Bistriţa. Persoanele care au intrat în contact cu femeia au fost trimiși în rezervă la domiciliu. Femeia este afebrilă, cu simptomatologie ușoara și a fost internată la Secția de Boli Infecțioase a SJU Bistrița.

„Aceasta este îngrijitoare de curăţenie la Secţia Boli infecţioase şi are 51 de ani. De reţinut că SJU Bistriţa a implementat, începând cu data de 18 martie, un program de activitate special - cu personal împărţit în echipe şi rotaţie săptămânală, fără intersecţia angajaţilor nici în timpul liber, precum şi asigurarea de rezerve de personal în concediu de odihnă (CO) la domiciliu. Tocmai această rotaţie de personal a permis ca din 8 zile diferenţă de la testare până la rezultatul pentru Covid-19, angajata să nu aibă contact 7 zile din 8 cu alţi angajaţi, întrucât s-a aflat în rezervă la domiciliu (CO). Au fost identificaţi contacţii din ziua în care a fost la serviciu, toţi fiind trimişi în rezervă la domiciliu şi aduşi alţi angajaţi din rezervă. Angajata este afebrilă, cu simptomatologie uşoară şi a fost internată la Secţia Boli infecţioase a SJU Bistriţa”, se arată în informarea Prefecturii.

Număr record de victime anunţate luni seara, în România: 13 noi decese la Suceava, din cauza coronavirusului. Bilanţul a ajuns la 65

Încă 13 persoane şi-au pierdut viaţa din cauza infectării cu coronavirus, în România, astfel că numărul deceselor a ajuns la 65, a anunţat Grupul de Comunicare Strategică.

Toate cele 13 persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 80 de ani au fost internate în Spitalul Judetean de Urgență Suceava, in mai multe sectii, după cum urmează, nefrologie, boli interne, chirurgie plastică, gastroenterologie.

Decesele au fost înregistrate în perioada 22-29 martie 2020.

Data confirmării rezultatelor pozitive către INSP este 30 martie 2020.