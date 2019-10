Articol publicat in: Societate

Un poliţist a fost prins în flagrant când lua mită. A mai fost anchetat pentru această infracţiune de încă şapte ori

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 48 min) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net Un agent din Bistrița a fost prins în flagrant în timp ce lua mită. Poliţistul va fi anchetat a opta oară pentru această infracţiune. El a fost arestat preventiv 24 de ore. Polițistul de la Secția Rurală Bistrița a fost prins când lua şpagă 200 de lei. Agentul era bănuit de mult timp că lua bani de la șoferi, ca să nu le ia permisul de conducere când greșeau grav. El a mai fost cercetat penal de șapte ori pentru această infracţiune. Ultima dovadă a venit după un flagrant pe care l-au organizat procurorii și ofițerii anticorupție. Anchetatorii au intervenit imediat după ce polițistul a luat banii și i-a ascuns în mașina de serviciu. Poliţistul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă. Cel mai probabil, agentul va fi concediat şi trimis în judecată. Un poliţist a fost prins în flagrant când lua mită. A fost reţinut 24 de ore loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay