Un veteran de 100 de ani, după vot la alegerile prezidenţiale 2019: "Nu trebuie să mergem slugi la Europa"

"Am mers de fiecare dată la vot şi am mers degeaba, pentru că speranţa care este pentru ţară se duce la alţii în buzunare. Îmi doresc pe viitor pentru România să nu mai angajăm străini din alte ţări, ci să putem noi lucra. Poate România trăi bine din averea şi bogaţia ei. Nu trebuie să mergem slugi la Europa. Toţi intelectualii şi tinerii sănătoşi îşi părăsesc ţara. Unde o să ajungem? Aşa ceva înainte nu exista. Sunt om de la ţară şi înainte statul avea grija ţăranilor, îi ajuta să vândă ce lucrau, avea posibilităţi, îi oferea omenie în familie cu familia lui. Unde e cultura noastră? Atâtea bogăţii am avut că am putut ţine încă o Românie, dar acum facem importuri şi facem angajări în străinătate. Populaţia care are cât de cât ceva nu are cui vinde pentru că statul nu are grijă de ei. Apar apoi afaceriştii speculanţi care vând cu jumătate preţul şi se îmbogăţesc şi ceilalţi degeaba lucrează. Statul nu are grijă de popor. Colaborează partidele ori Guvernul cu populaţia? Nu întreabă nimeni care ni-i necazul", a spus veteranul erou Ioan Godja-Ou, citat de Adevarul.