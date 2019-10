Articol publicat in: Extern

COD RUTIER: Un şofer a primit 25.000 de lei amendă pentru că a stropit intenţionat cu maşina o femeie VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un şofer a stropit intenţionat o femeie trecând cu maşina printr-o baltă de pe stradă. Foto: digi24.ro Imaginile surprinse cu o cameră de bord în Stafford, Marea Britanie, au fost postate online. "Șoferul acestui Audi a condus agresiv în direcția greșită ca o să stopească pe femeia respectivă. Toate datele tale vor ajunge acum la poliție. Bucură-te de amendă și de punctele de penalizare. Am oprit ca să văd ce s-a întâmplat cu femeia și era foarte afectată", a spus celcare a filmat incidentul. Citeşte şi O maşină a SPP aflată în misiune, implicată într-un accident GRAV. Un bărbat A MURIT Clipul a stârnit furia utilizatorilor care au postat sute de comentarii pline de cuvinte injurioase la adresa șoferului care a făcut acest gest. Nu a durat foarte mult și poliția a aflat despre eveniment de pe rețelele sociale. „Poliția a luat legătura cu persoana care a postat clipul și a solicitat imaginile needitate. Șoferul se poate aștepta acum la o amendă foarte frumoasă", a transmis un purtător de cuvânt. Potrivit legilor în vigoare, șoferul care stropește neintenționat o persoană riscă amendă de 100 de lire sterline, dar dacă este vorba de un act intenționat, amenda poate urca până la 5.000 de lire sterline. loading...

