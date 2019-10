Articol publicat in: Societate

Un vânător s-a împuşcat din greşeală. A ajuns la spital cu răni foarte grave

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un vânător s-a împuşcat singur. A ajuns la spital cu plăgă împuşcată în piept şi abdominală Foto: voceavalcii.ro Incidentul neferia avut loc joi, în localitatea Racoș, Braşov. Victima a fost transportată la spital conștientă. Citeşte şi Accident de vânătoare în Vrancea. Un bucureştean a fost împuşcat mortal de partenerul său UPDATE Bărbatul a fost operat, iar în prezent se află la secția ATI, însă medicii sunt rezervați în privința stării lui de sănătate. Poliția din Braşov continuă cercetările pentru vedea cu exactitate cauzele care au dus la producerea tragicului incident. loading...

