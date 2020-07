Unul dintre cei mai bogaţi artişti din lume divorţează după 24 de ani de căsătorie

Actele de divorț au fost depuse deja la judecătoria din Los Angeles, arată sursa citată. Artistul nu dorește să spună nimic despre acest subiect, iar vestea a venit ca un șoc. Cei doi erau căsătoriți încă din anul 1996. Dr Dre și Nicole Young au împreună doi copii, pe Truice (23 de ani), Truly (19 ani). Însă, din relațiile anterioare, Dr Dre mai are încă patru copii. Potrivit VIVA, Nicole Young va rămâne cu o parte din averea artistului care are acum 55 de ani.

Cei doi nu semnaseră un contract prenupțial, astfel că averea lui rapperului Dr Dre, care e de 800 de milioane de dolari, va fi împărți. În anul 2015, el a fost numit de Forbes cel mai bogat muzician din lume.

Dr. Dre, pe numele său real Andre Romelle Young, este rapper, compozitor, inginer audio, producător de înregistrare, antreprenor și actor american. Bărbatul a fondat Aftermath Entertainment și este și coformatorul Death Row Records. Mai mult decât atât, el a și apărut în filme cunoscute: ”Set It Off”, ”Up in Smoke Tour”, ”Training Day”, ”The Wash”, ”Shady Talez”. În 1986 l-a întâlnit pe Ice Cube, cu care a colaborat pentru a produce melodii pentru Ruthless Records, o casă de discuri ce producea melodii rap, întocmită de rapperul Eazy-E.