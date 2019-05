Unul dintre milionarii României murit pe patul de spital. Delia ceruse ajutor pe Facebook pentru salvarea tânărului

Alex Faur, unul dintre cei mai excentrici tineri milionari din Capitală, s-a stins din viață, joi, 2 mai 2019, la ora 11:00, la un spital din București. Vestea tristă vine la doar câteva zile după ce vedetele noastre autohtone s-au mobilizat ca să îl salveze pe „fratele" lui Elie Saab Jr., care suferea de o boală gravă, de care aflase în urmă cu aproximativ o săptămână.

Alexandru Faur, persoana care a i-a redat somnul Elenei Udrea, preluand creditul acesteia de peste trei milioane de euro.

Alexandru Faur, un apropiat in cercul lui Gheorghe Stelian, beneficiar al comisioanelor ilegale din dosarul Microsoft si partener de afaceri al lui Dorin Cocos, este salvatorul financiar al Elenei Udrea, prin preluarea creditului de peste trei milioane de euro, pe care aceasta il avea la BRD. Procurorii DNA suspecteaza ca tocmai prin aceasta tranzactie Elena Udrea a intrat in circuitul financiar prin care mita de la Microsoft a fost albita.



Din cauza ca Faur nu a mai platit creditul preluat de la Elena Udrea, banca l-a executat silit, scotand la licitatie terenul pe care il preluase in contul creantei..