USR-PLUS cere amânarea alegerilor locale în contextul pandemiei de COVID şi cere consultări cu Klaus Iohannis

"Fără noi măsuri ferme, cetățenii vor considera riscantă participarea la procesul electoral, iar rezultatele finale nu vor fi reprezentative, procesul democratic fiind alterat. Din acest motiv, Alianța USR PLUS face un apel public pentru consultări cu președintele României, Klaus Iohannis, cu Guvernul României și cu partidele politice care participă la alegerile locale pentru a stabili de comun acord noi măsuri necesare pentru desfășurarea campaniei electorale, în condiții de protecție sanitară adecvată", se precizează în comunicatul alianței.

USR PLUS subliniază că, în ultimele zile, media infectărilor cu COVID 19 în România se ridică la peste 1.000 pe zi, motiv pentru care se impun de urgență discuții pentru a stabili noi reguli în care ar putea să se desfășoare evenimentele politice, strângerea de semnături pentru candidați și procesul electoral de la finalul lunii septembrie.

"Alianța USR PLUS consideră că există modalități prin care să fie redus riscul de infectare cu noul coronavirus în cadrul acțiunilor electorale dacă partidele politice vor ajunge la un acord pentru a respecta împreună un set de reguli pentru protejarea cetățenilor, a membrilor de partid și voluntarilor care trebuie să strângă semnături în stradă potrivit actualei legislații. De asemenea, USR PLUS insistă pentru desfășurarea efectivă a votului pe parcursul a două zile, pentru a reduce la minimum riscurile de contaminare pentru membrii birourilor electorale din secțiile de votare, precum și a cetățenilor care își vor exercita dreptul de vot", se mai arată în comunicat.

"Alianța USR PLUS crede că democrația nu poate fi suspendată pe termen nelimitat, dar fără consultări și un acord care are ca scop protejarea tuturor celor implicați în procesul electoral riscurile pentru sănătate nu vor putea fi controlate. Pentru o competiție electorală corectă, grijă și responsabilitate față de cetățeni, membrii de partid, voluntari și candidați, cerem de urgență organizarea consultărilor de către președintele României, în virtutea rolului și atribuțiilor sale constituționale", mai afirmă cei de la USR PLUS.

