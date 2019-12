Val de aer polar peste România în următoarele zile. ANM anunţă ninsori, viscol şi strat de zăpadă, inclusiv la Bucureşti

Meteorologii anunţă că de vineri în jumătatea de nord a țării cerul va fi mai mult noros și pe arii restrânse temporar se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare la munte, iar în rest- mixte în prima parte a intervalului și mai ales sub formă de ninsoare noaptea. În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare și doar pe spații mici va ploua slab, iar spre sfârșitul intervalului trecător vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea intensificări la munte, în special pe creste unde va viscoli ninsoarea și spulbera zăpada, iar local însă la cote mai reduse temporar în centrul și în estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 1 și 7 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 2 grade.

Şi în Bucureşti, cerul va fi temporar noros, iar trecător vor fi posibile ploi slabe ziua, iar spre sfârșitul intervalului fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de -2...-1 grad.

Sâmbătă vremea se va răci, urmând astfel ca valorile termice să se situeze în jurul celor specifice pentru această dată. Cerul va avea înnorări și temporar se vor semnala precipitații slabe, local în estul țării și la munte și pe arii restrânse în nord și centru. Precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, însă în Dobrogea și în estul Munteniei trecător se va semnala și lapoviță și ploaie. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze mai mari în sudul Banatului și local în Moldova, în timp ce la munte, cu precădere în zona înaltă va sufla tare, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 5 grade, iar cele minime între -8 și 2 grade.

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar trecător vor fi posibile fulguieli, îndeosebi în primele ore și din nou spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3...4 grade, iar cea minimă de -4...-2 grade.

Duminică, vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și doar pe spații mici trecător la începutul intervalului vor mai fi posibile ninsori slabe sau fulguieli, cu o probabilitate mai mare la munte și în centru. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în prima parte a intervalului la munte și în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între -5 și 3 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -10 și -5 grade.

LA BUCUREŞTI, cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului trecător vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -5...-4 grade.