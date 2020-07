Valentina şi Cristi Borcea, prima apariţie împreună la TV: "Am trecut printr-un război. Când iubeşti ai putere"

Fostul acţionar de la Dinamo a mărturisit faptul că în momentul în care a fost arestat, a sfătuit-o pe Valentina să îşi vadă de viaţă, cu toate acesta blonda a ţinut cu dinţii de relaţie şi a a acceptat să treacă "printr-un război" de dragul persoanei iubite.

"Pe noi distanța ne-a unit. Când iubești ai putere. Și în cazul nostru, am trecut printr-un război, dar Cristi m-a prevenit și mi-a zis că dacă vreau să fiu alături de el o să fie un razboi greu de dus. Și am știut că vreau să fiu alături de el și el mi-a fost alături și acum suntem împreună. Noi cumincăm, vorbim foarte mult. Noi știm că vor fi momente în care ne vom contrazice, să nu ne culcăm supărați", a spus Valentina Borcea la „Star Matinal".

Cristi Borcea a vorbit şi despre greutățile pe care le-au întâmpinat de-a lungul relației, încă de la început. Acesta a avut o discuţie cu Valentina în momentul în care s-a anunţat sentinţa, însă atunci şi-a dat seama că aceasta va fi femeia cu care îşi va petrece restul vieţii.

"Am avut piedici dar la mine a fost un moment când mi-am dat seama că s-a anunțat sentința și trebuia să merg la penitenciar. I-am spus că este frumoasă, deșteaptă, i-am spus că nu are cum că sunt 6 ani și 4 luni. Atunci mi-a spus că nu o interesează nimic și că vrea să fie cu mine indiferent de greutăți. I-am spus că vor fi bombe, va fi tăvălită, că este o fire caldă, sensibilă. La mine e tranșee. După ce am avut discuția cu ea și mi-a spus că este pregătită pentru orice, atunci mi-am dat seama și am fost sigur că va rămâne cu mine și va fi femeia cu care voi fi pentru totdeauna, femeia cu care voi face o familie”, a declarat Cristi Borcea.

Cristi Borcea are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale, astfel că, el nu a omis niciun moment pentru a o complimenta. "Ea este jumătatea mea, o femeie caldă, sinceră, extraordinar de corectă", și-a lăudat Borcea soția.