Vama Kulata-Promachonas, ÎNCHISĂ. Vameşii aşteaptă noile măsuri din partea autorităţilor

"Am ajuns acum 30 minute la Kulata, in coada de masini care este oprita cu 3 kilometri inainte de granita. Intre timp, a venit un domn politist si ne-a spus ca vama este inchisa deoarece vamesii greci asteapta noile masuri care vor fi anuntate de catre autoritati", a scris un roman miercuri, 30 iulie, in jurul orei 13.30, pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Presa elenă a anunţat faptul că prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a convocat o şedinţă extraordinară în jurul orei 13:00, la care participă mai mulţi miniştri şi responsabili cu gestionarea pandemiei de coronavirus în Grecia.

Purtătorul de Cuvânt al Guvernului Greciei a declarat, în momentul în care a fost întrebat de despre luarea în calcul a extinderii măsurilor de carantină sau închiderea unor zone, faptul că "luăm în calcul varianta pentru a stăpâni răspândirea bolii".