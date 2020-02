Vasile Dâncu, despre înscrierea în PSD: "În toate ţările, asta se întâmplă foarte des, numai la noi există doar carnetul de partid"

Vasile Dâncu, propus vineri seară de Organizaţia PSD Bistriţa-Năsăud pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional la partidului. Acesta a declarat că se poate înscrie oricând în partid, dar că acesta nu este neapărat un pas necesar, deoarece este şi a fost întotdeauna un om de stângă, iar demisia sa din PSD a fost doar una formală, în momentul în care a simţit că partidul a deraiat grav.

"'Nu sunt membru. Partidele pot să propună şi independenţi, dacă sunt cu aceeaşi orientare politică. În toate ţările, asta se întâmplă foarte des, numai la noi există numai carnetul de partid, care te defineşte ca individ. Pot să fiu membru oricând, pentru că nu am părăsit niciodată, decât în mod formal, să zicem, într-un moment în care partidul a deraiat grav de la statutul său, am părăsit statutul acesta, formal. În rest, am fost tot timpul alături de partid, sunt intelectual de stânga şi nu îmi schimb niciodată orientarea politică", a explicat sociologul.

Dâncu a explicat şi că el, alături de Cozmin Guşă şi liderul PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, formează un nucleu care să gândească o nouă strategie a partidului, una a reformării pe principii sănătoase.

"Noi lucrăm, ca să fiu sincer, şi Cozmin, şi cu Radu, participăm la un nucleu care gândim noua strategie a partidului, chiar dacă în mod informal. Noua strategie, pentru campaniile viitoare, va fi una foarte flexibilă, adică proiectul de campanie va fi naţional, însă pentru prima dată, cred, vom reuşi să impunem un adevăr care ne-a fost refuzat nouă, ardelenilor, de fiecare dată: ideea că zonele ţării sunt total diferite. Studiile mele de 25 de ani asupra electoratului m-au făcut să înţeleg un lucru care e foarte greu să îl priceapă mai ales cei de la Bucureşti. Transilvania şi Banatul, Maramureş şi Crişana se deosebesc de celelalte zone ale ţării prin următorul lucru, din punct de vedere sociologic: ardelenii vor din partea centrului libertăţi, diverse forme de libertate; cei din Moldova şi din sud vor mai mult resurse de la Bucureşti, pentru că sunt zone mai sărace. Şi atunci, şi campania trebuie să fie diferită", a afirmat Vasile Dâncu.