Vasile Dâncu îl apără Cercel şi îl critică pe ministrul Sănătăţii: "A greşit, a spus o prostie la TV, dar trebuie iertat?"

"Ce efort imens de salvare a ministrului Tataru care o spus o prostie la TV, parcă in Joia Mare. Acum insa este noua stea a politicii si trebuie salvat. Intelegem asta, dar de ce prin minciuna si campanie de denigrare a unui specialist. Daca avea un consilier destept acesta il sfatuia sa iasa si sa-si ceara scuze. Sa recunoasca ca a spus o prostie. Doctorul din Husi a impresionat prin simplitate, mesaj direct si curajul cu care a umblat peste tot in tara infectată. Ar fi pastrat respectul tuturor pentru ca oricine poate gresi, mai ales cand e consiliat de smecheri de prin Bucuresti.Din pacate, i-au stricat politrucii imaginea unui om care parea normal si putea castiga increderea multora si in viitor", scrie Vasile Dâncu pe Facebook.

Călin Popescu Tăriceanu ameninţă cu moţiune de cenzură dacă persoanele de peste 65 de aani intră la izolare

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat săptămâna trecută, la Realitatea Plus, întrebat dacă s-a gândit la carantinarea tuturor persoanelor de peste 65 de ani: „Ne-am gandit efectiv si la niste metode sa ii ducem intr-un hotel, sa ramana într-o camera cu tot confortul in care sa vina cineva si stea sa aiba grijă de ei. Ne-am gandit si la asta dar rămâne în funcție de evoluție (...) daca trebuie protejati ca nu-si mai gasesc linistea nici in casele lor, atunci aceste spatii le vom gasi in hoteluri”.

Nelu Tătaru si-a schimbat radical afirmatiile. Întrebat luni, la Digi24, despre ipoteza mutării persoanelor de peste 65 de ani din familiile lor, ministrul Sănătății a acuzat „site-uri” că i-ar fi atribuit o afirmatie neadevărată.