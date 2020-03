Vedetele, izolate din cauza coronavirusului. Mihai Bobonete: "O să rămân în Bucureşti indiferent de ce se va întâmpla"

"Sunt oarecum izolat, mai aveam nişte filmări, dar s-au anulat. Noi încă filmam pentru serialul Las Fierbinţi când a început toată treaba asta, dar s-au suspendat, aşa cum sunt multe alte activităţi.buia

Da, trebuia să avem un botez, dar s-a amânat până la noi ordine. Este normal, foarte bine ca prevenţie ce se întâmplă, sunt genul care susţine opţiunea avocatului poporului de a instaura cât mai repede starea de urgenţă, să nu ajungem la ce s-a întâmplat în Italia.

Citeşte şi: Ilie Năstase, panicat din cauza coronavirusului. Unde s-a "ascuns" împreună cu soţia lui: "În această perioadă stăm aici"



Eu stau acasă pentru următoarele două săptămâni, la fel ar trebui să facă şi persoanele care s-au întors din străinătate. Cred că vom fi foarte mulţi infectaţi, ne va intra pe sub uşă.

Şi mie mi-a pierit simţul umorului şi prefer să fiu neutru. Ne izolăm cât se poate, ieşim doar dacă este nevoie. Mi-am luat şi eu cele necesare, pentru două săptămâni, o lună maxim. O să rămân în Bucureşti, indiferent de ce se va întâmpla, pentru că în altă parte nici nu am unde să mă duc", a declarat Mihai Bobonete.

Citeşte şi: Mihai Bobonete, cuvinte dure la adresa preşedintelui Klaus Iohannis: "Zici că a anunţat Rusaliile, nu Starea de Urgenţă"

Magicianul Robert Tudor, botez amânat din cauza coronavirusului

Robert Tudor a fost nevoit, pentru siguranţa lui şi a familiei, să amâne botezul fetiţei sale, care trebuia să aibă loc duminica trecută.

"Eu acum, în ultima perioadă am început să mănânc, stau acasă cu familia. Cu acest virus, parcă ne îndeamnă să fim mai alături de ai noştri.

Duminică trebuia să avem botezul, însă l-am amânat. La mine vin tot felul de personalităţi care circulă prin Asia şi mai vin şi copiii la botez şi nu vreau să riscăm. Să treacă toată perioada asta, ca petreceri facem noi.

Am plătit avansul, însă oamenii de acolo au fost înţelegători şi am reprogramat evenimentul. Dacă făceam, stăteam cu frică, nu poţi să te mai iei în braţe, să te mai pupi (n.r. râde)", a declarat Robert Tudor.

Citeşte şi: Florin Ristei a făcut anunţul, după ce a intrat în contact cu o persoană suspectă de COVID-19

Lora: "Suntem izolaţi în Bali"

Nu ştiu dacă e noroc sau ghinion, însă Lora este nevoită să îşi prelungească vacanţa în Bali, acolo unde se află împreună cu iubitul ei, Ionuţ Ghenu.

"Sunt într-o casă foarte frumoasă acum. Noi am programat această vacanţă de ceva timp. Imediat după ce am plecat, a început din ce în ce mai grav totul. Ne gândim să rămânem cât mai mult aici, încă o lună. Noi suntem cumva izolaţi, sunt foarte puţini turişti. Am fost într-un loc foarte faimos şi nu era nimeni, doar eu cu Ionuţ"

Camelia Potec caută soluţii pentru concursurile amânate

Şi sportivii au avut de suferit în urma coronavirusului, mai multe competiţii au fost amânate, unele chiar anulate.

Citeşte şi: Ce recomandă specialiştii pentru oamenii care lucrează de acasă

"Îmi pare rău că ne auzim în momente grele, dar lumea suferă din toate punctele de vedere şi nici sportul nu e mai prejos. Competiţiile se amână, unele chiar se anulează, cum sunt competiţiile de nataţie. Dar cel mai trist este că sportivii noştri nu se mai antrenează, nu mai au unde, a rămas doar un număr limitat de sportivi,, cei mai buni la înot şi la sărituri.

Au fost sportivi români blocaţi în străinătate, chiar minori, însă am reuşit să îi aducem acasă", a spus Camelia Potec.