Articol publicat in: Economie

Veste bună, cresc salariile! Fiecare familie trebuie să câştige 2500 de lei pentru un trai decent. Legea este pe masa lui Iohannis

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net În cel mai scurt timp, în România, stabilirea salariului minim se va face în funcție de valoarea reactualizată anual a unui coș minim pentru un trai decent. Valoarea este stabilită prin lege și se ridică la 2.500 de lei, pentru un adult, și peste 6.700 de lei, pentru o familie cu doi copii. Deputații au votat ca Institutul Național de Statistică să actualizeze anual aceste cheltuieli și să se țină seama de ele pentru calculul salariului minim pe economie. Legea are la bază un studiu făcut anul de trecut de un grup de experţi de la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi fundaţia FES, care arata ca un adult care locuieşte singur la oraş şi munceşte are nevoie de 2.552 de lei pe lună pentru un trai decent. Cheltuielile pentru un cuplu ajung la 4.146 de lei, şi dacă au un copil 5.551 de lei, în timp ce o familie cu doi copii de vârsta şcolară ar avea nevoie de 6.762 de lei lunar. Veste de MILIOANE pentru ROMÂNI. Anunţ OFICIAL despre al 13-lea salariu: cât este PRIMA DE SĂRBĂTORI Cea mai mare parte a coşului, adică mai bine de jumătate din total, reprezintă cheltuielile pentru mâncare şi cele pentru locuinţa, adică rata sau chirie, facturi şi întreţinere. Se adaugă apoi îmbrăcămintea şi încălţămintea, produsele de uz casnic şi de igienă, medicamente sau tratamente medicale şi transportul. De menţionat aici că cercetarea nu include şi o maşină, considerată de mulţi mai degrabă un lux, decât o necesitate! Un trai considerat decent include o ieşire pe lună la cafenea, o vacanţă modestă pe an şi chiar un mic fond de rezervă. În prezent, România are practic o populaţie care supravieţuieşte şi nu care trăieşte. 85% din contractele de muncă au valori mai mici decât valoarea coşului pentru o singură persoană. Noua lege spune că Institutul Naţional de Statistică ar trebui să actualizeze anual valoarea coşului minim de consum, de care ar urma să se ţină cont în calculul salariului minim pe economie. ”Valoarea unui salariu minim ar trebui să fie undeva la 2.500 de lei, şi această lege nu stabileşte o obligativitate pentru Guvern, dar stabileşte un lucru f important: în momentul în care ne gândim să mărim salariul minim să o facem bazat pe nişte studii ştiinţifice şi nu pe promisiuni politice, nu din pix, înainte campaniei electorale”, a explicat inițiatorul legii, Adrian Dohotaru. Legea a fost votată de deputaţi, camera decizională şi a fost trimisă la preşedinte, pentru promulgare! loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay