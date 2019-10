Veste bună pentru angajaţii cu studii superioare! Ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a obţine un salariu minim de 2.620 de lei

"Am decis ca salariul minim brut garantat în plată să crească de la 2.080 de lei la 2.262 de lei, şi cu o singură excepţie, pentru cei care lucrează în domeniu unde e nevoie de studii superioare şi minim un an vechime să creasca de la 2.350 la 2.620. Dar modificarea nu este apărută peste noapte, e in programul de guvernare, se stia de asta, si de la 1 ian va fi aplicabila", a precizat Marius Budăi la România TV.

Executivul va pune de miercuri în dezbatere publică o Hotărâre de Guvern prin care salariul minim pe economie va fi majorat cu 100 de lei, a anunţat, marţi, ministrul demis al Muncii, Marius Budăi.

"Vor să desfiinţeze salariul minim (noul guvern - n.r.), adică să ne aducă cumva la un nivel de sclavagism modern. Am luat decizia aseară, într-o discuţie cu doamna premier şi cu domnul ministru Teodorovici ca mâine dimineaţă (miercuri - n.r.) să punem în transparenţă publică o Hotărâre de guvern prin care vom majora salariul minim pe economie cu 100 de lei, aşa cum scrie în programul de guvernare", a anunţat Budăi.

SALARIUL MINIM se majorează. Decizia, în şedinţa de Guvern de miercuri