Veste bună pentru bucureşteni. RADET are asigurat întreg combustibilul necesar pentru această iarnă

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Doru Vişan a dat luni asigurări că RADET are asigurat întreg combustibilul necesar pentru această iarnă, după ce ELCEN a negociat cu ROMGAZ cantităţile necesare.



"Cum trecem această iarnă? Contractul de gaz: aveţi asigurat întreg combustibilul necesar pentru această iarnă. ELCEN a reuşit să negocieze cu ROMGAZ cantităţile necesare, în integralitate, acoperind şi problema dezechilibrelor pe care le generează variaţiile de temperatură. Este un contract bun, un contract corect, care asigură stabilitate pentru această iarnă. (...) Avem toate condiţiile şi vă garantez că nu vă vom crea nicio dificultate în asigurarea energiei termice necesare pentru populaţie", a spus el.



Precizările au fost făcute în cadrul unei întâlniri dintre premierul demis Viorica Dăncilă, primarul general Gabriela Firea şi reprezentanţi ai sindicatului Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice, pe tema asigurării cu apă caldă şi căldură a Capitalei, precum şi a legislaţiei privind energia termică.

În cadrul unei dezbateri pe tema soluţiilor pe care Primăria Capitalei le propune pentru rezolvarea problemelor termoficarii, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune că RADET a fost întotdeauna ”oaia neagră” a Bucureştiului

”Acum trei ani am preluat un sistem de termoficare care nu reprezenta niciun fel de prioritate pentru niciun fel de primar şi nu sunt vorbe mari, dumneavoastră ştiţi cel mai bine, atât sindicatul RADET, cât şi bucureştenii. Întotdeauna şi despre RADET şi despre RATB se vorbea ca despre oaia neagră a Capitalei. Fără să consideraţi că exagerez sau spun vorbe mari, au fost primari generali care au vrut să îngroape atât RADET, cât şi RATB. În afară de contracte care făceau bine doar unor firme private, dar nu acestor regii, nu prea au ştiut să facă. Ba mai mult, un domn care acum doreşte să fie prim ministru al României, atunci când era viceprimar general al Capitalei, avea întâlniri peste întâlniri şi asta o ştiu chiar de la oamenii din RADET pentru a falimenta, pentru a distruge regia şi a implementa un sistem de centrale individuale de apartament în folosul unor firme private. Acest lucru nu a fost posibil, în primul rând datorită faptului că în RADET lucrează oameni care nu au doar cunoştinţe profesionale deosebite, ci care sunt şi buni români şi bucureşteni cu bună credinţă şi care ştiau ce înseamnă distrugerea sistemului centralizat de termoficare şi trecerea pe centrale individuale de apartament pe gaze”, a declarat Firea.

Primarul Capitalei spune că ”toate studiile arată că sistemul centralizat de termoficare este cel mai eficient, cel mai ecologic şi cel mai ieftin pentru cetăţeni”.

Gabriela Firea a dat asigurări că angajaţii RADET nu vor fi concediaţi.

”Atât angajaţi de la RADET, cât şi angajaţi Energetica lucrează pentru a reabilita reţeaua de termoficare în sensul înlocuirii ţevilor vechi. Sub nicio formă nu se pune problema ca angajaţii de la RADET să aibă cea mai mică emoţie că ar putea fi lăsaţi pe drumuri, nu. Noi avem nevoie chiar să angajăm, căutăm specialişti pentru că din păcate, regia fiind lăsată în urmă, într-adevăr nu s-au putut creşte salaruile. Noi am reuşit cu un procent mic, e adevărat, am reuşit să mai majorăm salariile. Nu vor ieşi şomeri de la RADET în momentul ieşirii de la regie şi trecerii la societate”, a spus Firea.

La eveniment a fost prezent şi premierul Viorica Dăncilă care a subliniat că disponibilizarea personalului RADET nu este o soluţie.

”M-a bucurat faptul că doamna primar general a infirmat zvonul conform căruia ar fi disponibilizări în cadrul RADET. Nu cred că e o soluţie în a disponibiliza oameni, nu cred că aceasta este soluţia pe care o aşteaptă oamenii care lucrează în RADET”, a spus primul ministru.

Viorica Dăncilă a făcut referiri şi la investiţiile care vor urma.

”Al doilea lucru pe care l-am apreciat în discursul doamnei primar general a fost problema referitoare la investiţii, la retehnologizare, la identificarea soluţiilor financiare pentru modernizarea RADET. Am văzut că la fel de important este să acceseze fondurile guvernamentale şi din partea noastră are tot sprijinul”, a mai spus Dăncilă.