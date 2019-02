Veste bună pentru Elena Udrea și Alina Bica. Magistrații din Costa Rica vor rezolva cazul lor înainte de 7 martie

După mai multe săptamâni de incertitudini, iată ca Elena Udrea şi Alina Bica au primit o veste bună despre cererile privind statutul de refugiat în Costa Rica. Comisia de Vize şi Refugiu a anunțat că va rezolva cazul lor înainte de 7 martie, fapt confirmat de avocata lor de aici, din Costa Rica, Vanessa Leandro. Asta înseamnă că în următoarele săptamâni acest caz va fi rezolvat şi vom avea un răspuns cu privire la azilul politic.

"Am primit o notificare din partea departamentului care se ocupă de vize şi refugiu, o notificare ca răspuns la o solicitare făcută de noi, apărarea, în care ceream să ne spună când se va rezolva acest caz. Am primit așadar acest răspuns unde ni se spune că până pe 7 martie au termen să soluționeze cazul. Acest termen a început din data de 7 decembrie, când Tribunalul Administrativ a reîntors cazul la Comisia de migrație, după ce, știm foarte bine, au anulat un răspuns negativ dat în prima instanță de comisie. Comisia are începând de atunci 3 luni la dispoziție pentru a reevalua, asta înseamnă până pe 7 martie", a declarat VANESSA LEANDRO, avocat Elena Udrea.